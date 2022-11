Un equipo de 'El programa de Ana Rosa', retenido por los escoltas de Urdangarin al intentar preguntar al exduque y su pareja

Durante la tarde de ayer, la reportera de El programa de Ana Rosa, Leticia Requejo y el cámara que la acompañaba trataban de acercarse a Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia para conocer cómo se encontraba la pareja tras la celebración del cumpleaños de ella. Sin embargo, un escolta del exduque se lo impidió.

Tras intentar hablar con Armentia, sin conseguir que esta diera ninguna declaración, el equipo del matinal de Telecinco esperó a que la pareja se reuniera para filmar el momento, pero algo no salió como esperaban: "Se han besado. Nos encantaría enseñarles esta imagen del beso, pero no la tenemos porque un escolta del exduque de Palma nos ha retenido a tan solo unos metros de la puerta y nos ha impedido grabarles".

"Este escolta, que se ha identificado como Policía Nacional, además de impedirnos hacer nuestro trabajo, nos ha pedido la documentación y que no nos moviéramos de su lado", ha señalado Requejo.

Pese al encontronazo con la seguridad de Urdangarin, Requejo trató de obtener alguna información de Armentia y, además, conocer su opinión al respecto, pero la mujer optó por quedarse callada. Cuando parecía que estaba todo solucionado, el equipo trató de acercarse al exduque, pero ya era tarde. Así, la periodista se ha preguntado: "¿Esta es una actitud lícita por parte de su escolta en la vía pública?".

Desde el plató del matinal, Ana Rosa Quintana ha destacado que Ainhoa Armentia había estado "encantadora y muy amable". Además, Leticia Requejo ha apuntado: "Más allá de sentirnos intimidados, porque es así cómo nos sentimos, lo peor y lo más complicado fue que no nos dejaran hacer nuestro trabajo. Todo sucede a las 15:00 horas, nosotros estábamos haciendo una guardia, como tantísimas que hacemos, y aparece Iñaki Urdangarin en ese momento".

"Es verdad que no nos ven porque nosotros no estábamos en primera línea y antes de intentar captar ese momento, el escolta se pone delante de nosotros, nos pide que no grabemos y la documentación que, por cierto, hicieron fotos y no sabemos para qué. Hay un momento en el que a mí me pueden las ganas de saber dónde iba Iñaki y es cuando el escolta me empuja y dice que lo que quería era echarme hacia la acera. Estamos hablando de una calle peatonal", ha sentenciado la periodista.

Por su parte, Ana Rosa Quintana ha destacado: "¿Iñaki Urdangarin está en un sitio público, en la calle? Los reporteros que se identifican, ¿por qué no pueden hacer una foto a Urdangarin en una calle pública? Es que no lo entiendo".