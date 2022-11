Una comensal de 'First dates' confunde a Carlos Sobera con Karlos Arguiñano

"He estado viviendo nueve años en Manchester por eso sé hablar inglés y me siento orgullosa de ello", afirmó Macarena en su presentación en First dates este miércoles.

Pero tantos años fuera de España le pasaron factura cuando, nada más entrar en el restaurante de Cuatro confundió a Carlos Sobera con Karlos Arguiñano: "Me sonaba de algo y pensaba que era el que cocinaba", afirmó la jienense. "La he cagado, pero bueno...", añadió.

Y se excusó diciendo: "Es que en la televisión solo veo Mujeres, hombres y viceversa". El presentador, sorprendido, exclamó: "¡Pero si eso no se emite desde hace dos años!".

Macarena y Carlos Sobera, en ‘First Dates’. MEDIASET

"Quiero a un chico educado, simpático, cariñoso… pero también con su punto de malote y un toque de chulería. Que a las mujeres nos gustan los malos", admitió Macarena.

Su cita fue jorge, con el que parecía encajar desde el primer instante en el que se vieron en la barra del local. "Es una chica guapísima", reconoció, muy nervioso, el madrileño.

Pero ni en la cena ni en el reservado avanzaron más en una relación que parecía condenada al fracaso, amorosamente hablando, ya que, mientras que Jorge sí que quiso tener una segunda cita, Macarena no.

Y lo argumentó diciendo que al madrileño le había faltado ese punto de malote que buscaba en sus parejas: "Pero podemos quedar como amigos", afirmó.