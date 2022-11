Marüa, en ‘First Dates’: "No me importa que mi pareja vea chicas desnudas en el móvil"

Marüa acudió este martes a First Dates en busca de un hombre elegante, pero se sintió un poco decepcionada al ver el aspecto de Juanda, su cita: "Ese peinado no lo es".

La ucraniana destacó que le encantaba el lujo, pero que para conseguirlo "hay que trabajar mucho". También le llamó la atención el vendaje en la pierna del oscense.

"Es que me he roto la tibia dos veces porque soy muy inquieto", le comentó. "He tenido tres roturas en mi vida: Una en moto, otra esquiando y otra jugando al fútbol", enumeró.

No obstante, la última le cambió bastante la vida: "He pasado por una etapa complicada de operaciones, depresión… que solo saben los más cercanos a mí".

Juanda y Marüa, en ‘First Dates’. MEDIASET

Ambos pasaron a la mesa para cenar y conocerse un poco mejor, donde el hostelero le contó que había tenido dos relaciones, pero que no le gustaba ni el control ni la monotonía.

Al escucharle, Marüa asintió y admitió que ella no era controladora: "No me interesa para nada mirar el móvil de mi pareja. Si él quiere ver a chicas desnudas en el dispositivo, me parece bien".

La conversación fue subiendo de tono y Juanda confesó que le habían pillado muchas veces teniendo sexo porque le gustaba practicarlo en lugares públicos, algo que le daba morbo.

Al final, y tras un apasionado beso en el privado, Juanda sí que quiso tener una segunda cita porque "me ha caído muy bien". La ucraniana, por su parte, también quiso volver a quedar: "Me gustaría saber cómo es en la cama".