Thayna, en 'First dates': "Mi fantasía sexual es hacer el amor con Rauw Alejandro"

Thayna llegó este lunes a First dates decepcionada con los hombres: "Siempre me han puesto los cuernos en todas las relaciones que he tenido", le contó a Carlos Sobera.

"Estoy buscando a un chico responsable, maduro, directo y, sobre todo, con una buena higiene porque nosotros los brasileños nos duchamos varias veces al día", explicó.

Su cita fue Wonderly: "Mi nombre significa maravillosamente, viene del verbo en inglés wonderful", explicó el comensal en su presentación sin ser consciente de su error.

"Me defino como una persona sexualmente activa a la que le gusta ser el alma de la fiesta, tanto con sus amigos como en la intimidad", aseguró el dominicano.

Wonderly y Thayna, en 'First dates'. MEDIASET

Sobre su pareja de la noche destacó que "físicamente es un bombón, muy guapa", mientras que a ella lo que más le costó fue pronunciar Wonderly de forma correcta.

Aprovecharon la cena para conocerse un poco más y el dominicano le contó que era modelo y profesor de baile: "Doy clases de bachata, zumba o Funky brasileño", comentó.

Durante la velada, la brasileña le confesó un secreto: "Estoy triste porque me voy a perder el concierto de Rauw Alejandro, mis amigas no querían ir a verlo y a mí me encanta".

Thayna añadió muy convencida, para sorpresa de Wonderly, que "mi fantasía sexual es echarle un polvo con Rauw Alejandro, con respeto, pero con él".

Para intentar conquistarla, el dominicano le dijo que sabía hacer algunos de los pasos de baile del cantante, pero que se lo demostraría más adelante.

Thayna y Wonderly, en 'First dates'. MEDIASET

Y así lo hizo cuando fueron al reservado, donde el profesor de baile le demostró a la brasileña su movimiento de caderas: "Me ha puesto cachonda hasta su olor". Allí se dieron un dulce beso acompañado de mermelada.

Al final, el dominicano sí que quiso tener una segunda cita con Thayna. La brasileña coincidió con él, y también comentó que le gustaría volver a quedar: "Estaría encantada".