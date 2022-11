No es Navidad por mucho que insistáis

Hace un par de semanas ya que lo vi. Ojalá hubiera sido un payaso con una motosierra en medio de la calle, pero no, era algo que daba miedo: un árbol de Navidad en una ventana. ¿Estamos locos?

Hace tiempo nos reíamos porque la Navidad en El Corte Inglés llegaba temprano, pero es que ahora resulta que a los de El Corte Inglés les pilla el toro comparado con la costumbre actual de que la Navidad empiece en cuanto da el uno de noviembre.

Los del árbol son gente de mi barrio. No me fio de ellos. Hay dos tipos de personas que sabes que tienen la luz enganchada: los que plantan marihuana y los que ponen el árbol en noviembre. ¿Esa gente no paga luz? ¿Es una especie de protesta energética? Es que no lo habían quitado de las navidades pasadas? Porque esa sí que es una tradición española, que llegue febrero y aún hayas quitado el espumillón.

No son solo mis vecinos los que están obsesionados con la luz, que parecen la versión christmas de Carol Anne, la de Poltergeist. Si esa niña hubiera crecido en la casa de mis vecinos nunca habría entrado a la tele, porque se habría distraído con la luz del árbol.

- Veeee hacia la luuuuuuz, Caaaaaarol Anneeeeee

- ¿Pero a cuál, coño, a cual?

Otro que está obsesionado es el alcalde de Vigo. Ha encendido las luces de la ciudad y ahora en la Estación Espacial Internacional no pueden dormir si no bajan las persianas. ¿Cómo no va a haber pobreza energética si se lo lleva todo Vigo? Son los Amancio Ortega de la luminosidad.

La Navidad se ha convertido, tiempo ya atrás, en un negocio. El capitalismo y el consumismo se suman a las modas más rápido que un adolescente viendo TikTok.

En el bazar chino de mi barrio, que, por cierto, es el bazar más grande que existe, que ahí entras con guía y avisando al 112 por si no sales, pusieron los adornos de navidad hace semanas. Han pasado de los adornos de Halloween a los de Navidad sin intermedio. Y algunos son los mismos productos. A una mamá Noel sexy de una mamá Noel asesina sexy solo les separa un poquito de sangre falsa.

Y es que no estamos en Navidad. ¿Y cuándo empezamos, bocachancla que escribe esto? Pues no lo sé, pero ¿diciembre? Es que a estas alturas del año el niño Dios no tenía ni comprado el billete para Belén.

Las navidades deberían ser una época especial. No llegar a ellas con las retinas quemadas y más harto de los villancicos que Mariah Carey. All i want for christmas is que sean christmas y no september, coñing.

Si es usted amable lector o lectora una persona sensata y no pone los adornos ni se considera en Navidad hasta entrado diciembre, deje de leer aquí.

Si es usted de los que se adelantan dos meses a la Nochebuena… mi venganza: Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, si me ven, si me ven. Ahora no podrán sacarla de su cabeza. Mua ha ha ha.