Preparados, listos, ya... Sigue en directo el encendido de las luces de Navidad en Madrid

Ya huele a Navidad en Madrid. Este jueves, a partir de las 19.00, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, acompañado del mesonero y empresario Lucio Blázquez, de Casa Lucio, dará la bienvenida a las fiestas pulsando el botón rojo que enciende las luces navideñas repartidas a lo largo de los 230 emplazamientos que engalanan los 21 distritos. El acto tendrá lugar en plaza España, como el año pasado, participarán los representantes de todos los grupos municipales y supondrá el pistoletazo de salida de una campaña que durará 43 días, hasta el 6 de enero. Sigue aquí en directo el encendido:

Este año el alumbrado navideño lo compondrán 6700 cadenetas, 115 cerezos y 13 grandes abetos luminosos, entre los que destacará el abeto natural gigante de plaza España. No se escatimará en horas de luz para no molestar a los comerciantes, habrá algunas novedades y repetirán otros reclamos como la bola de Alcalá o el árbol gigante de la Puerta del Sol, que, pese a estrenar diseño, no brillará hasta el 4 de diciembre por riesgo a que su encendido genere aglomeraciones en un espacio todavía en obras.

Horarios

De domingo a jueves: de 18:00 a 00:00 horas ((menos el jueves 24 noviembre desde las 19:00 h)



Viernes y sábados: de 18:00 a 01:00 horas.

24 de diciembre y 5 de enero: de 18:00 a 03:00 horas.

31 de diciembre: de 18:00 a 06:00 horas.

Naviluz

Un año más, el Naviluz recorrerá las calles de Madrid desde el 25 de noviembre y hasta el 6 de enero. El recorrido de autobús navideños tiene una duración estimada de 50 minutos y las entradas generales salen a la venta desde los 7 euros, habiendo una tarifa reducida para los mayores de 65 años y los niños. Las entradas se compran en la web oficial desde el 22 de noviembre.

Novedades

También habrá sorpresas en el alumbrado de este 2022, como el nacimiento gigante de la Plaza de Colón con las siluetas de San José, la Virgen María y el Niño Jesús a través de más de 20.000 leds en una instalación de 10 metros de altura.

Menina en la Plaza de Colón durante el momento de su encendido en 2020. Europa Press

No faltarán a la cita la gran bola de Navidad ubicada en la esquina de la Gran Vía con Calle Alcalá, las banderas de España, ni la menina luminosa gigante enclavada en el Paseo del Prado.

Los 50 belenes de la capital

Desde hace algunos años, no se concibe la Navidad en Madrid sin belenes. Tradicionales, vanguardistas, exuberantes o más comedidos, no hay distrito que se quede sin esas figurantes artesanales que representan el nacimiento de Cristo. Los más conocidos son los del Palacio de Cibeles (del 25 de noviembre al 4 de enero, de 10:10 a 19:40, menos los días 24, 25 y 31 de diciembre y 5 de enero, que será hasta las 13:40), el del Museo de San Isidro (del 13 de diciembre al 15 de enero, de martes a domingo de 10:00 a 20:00) y el belén napolitano del Museo de Historia de Madrid (del 2 de diciembre al 2 de febrero, de martes a domingo de 10:00 a 20:00).

Aunque también habrá belenes en Carabanchel, como el de la Glorieta Valle de Oro o el nacimiento de las Hermanitas de Ancianos Desamparados, en Villa de Vallecas, donde destaca el del Centro Cultural Lope de Vega, o los once en Centro, con el belén de Plaza Mayor o Iglesia de Las Calatravas, entre otros.

El abeto de Sol, el gran rezagado

Habrá que esperar hasta el domingo 4 de diciembre para ver iluminado el abeto gigante que estas Navidades adorna la Puerta del Sol. Ante el riesgo inminente de aglomeraciones en la plaza, que todavía sigue en obras, el árbol verde y dorado de 35 metros de altura no se encenderá este jueves.

Recreación del nuevo abeto luminoso artificial en Puerta del Sol. Ayuntamiento de Madrid

Debido al proyecto de remodelación que desde marzo ha invadido la plaza con vallas y grúas, en estos momentos, la movilidad en el kilómetro cero [con capacidad original para 25.000 personas] se reduce un angosto pasillo que une las calles de Carretas y Montera, y las inmediaciones de los edificios que están enfrente de la Real Casa de Correos. Y la amenaza de una avalancha de gente es real. Este jueves se iluminarán las luces de Navidad, pero el viernes dará comienzo el Black Friday, ante lo que el Ayuntamiento prevé un gran trasiego por el centro de la ciudad.

Sin medidas de ahorro adicionales

Tal y como avanzó 20minutos, el Ayuntamiento de Madrid no adoptará medidas de ahorro energético más allá del uso de tecnología led (de baja eficiencia energética) en sus luminarias. Después de haberse reunido con hosteleros y comerciantes, han decidido prevalecer los criterios turísticos por encima de un gesto de concienciación para ahorrar en la factura durante una campaña que trae pingües beneficios, como sí han hecho otras ciudades al estilo de Barcelona o Vigo, que apagarán antes sus bombillas, o Sevilla, donde se reducirá los días de encendido.

¿Cuánto cuesta el alumbrado madrileño?

Este año la inversión será similar a la del año pasado, que fue de 3,6 millones de euros, aunque actualizada por el alza de la inflación. En total, rondará los 4 millones de euros.

Una de los argumentos fuerza del Consistorio para no acometer medidas de racionamiento energético es que la hora de luz cuesta 180 euros, "un precio perfectamente asumible", según fuentes municipales.