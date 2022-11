Dani Martínez y Risto Mejide, divididos por una actuación en 'Got Talent': "He venido a trabajar"

Telecinco emitió este martes 22 de noviembre una nueva entrega de Got Talent que se correspondió con la primera semifinal del concurso. En ella, en directo, los cuatro miembros del jurado (Edurne, Risto Mejide, Paula Echevarría y Dani Martínez) se enfrentaron de nuevo a algunas de las 132 actuaciones a las que les dieron el visto bueno en la fase de los castings.

Dani Martínez tenía muchísimas ganas de ver a 'Bikoon!'. Llegados desde el país del sol naciente, la pareja de participantes ha vuelto a brindar un espectáculo cómico donde el público y parte del jurado, en especial Dani Martínez, no ha parado de reír a pesar de que Risto Mejide pulsó dos botones rojos, el suyo y el de Edurne, nada más empezar el show.

En esta ocasión, el dúo cómico quiso demostrar su talento en la primera semifinal de 'Got Talent España' superando cuatro retos. Mientras uno hacía de árbitro, el otro, metido en el interior de una bolsa de deporte, saltaba vallas o hacía de portero de fútbol parando penaltis.

Santi Millán y Dani Martínez gozaron la actuación como auténticos fanáticos del fútbol. ¡Incluso Dani se animó a lanzar penaltis con ellos! Mientras, Risto Mejide aprovechaba para darle al botón rojo de Dani. 'Bikoon!' pudo, aún con todo, rematar la actuación.

"Acabamos de asistir al mayor despropósito televisivo que he visto jamás. Me parece que esto se os ha ido de las manos a un nivel extraordinario", dijo muy serio Risto Mejide. A continuación, se dirigió a Dani Martínez: "Me parece muy bien que te lo pases bien. Pero esto en casa. Esto es 'Got Talent", le soltó calificando lo que había visto de "payasada".

"Veo tu despropósito. Voy a hacer bien mi trabajo. ¡Y por eso quiero proponer a la mesa mi pase de oro!", respondía Dani entonces aliviando la tensión con su compañero. Dani Martínez se subía entonces a la mesa y, cual flamenco, ponía un pie encima del botón dorado. Finalmente, Risto Mejide, Edurne y Paula Echevarría hacían entrar en razón a Dani y el humorista y presentador decidía dejarlo en manos del público.