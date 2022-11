Este martes 15 de noviembre, Telecinco emitió la última gala de audiciones de Got Talent España. Uno de los momentos más emotivos que se vivió en el programa tuvo lugar cuando llegó Elisabeth Akrap.

Esta contó que le diagnosticaron cáncer de mama hace un año, que su pronóstico no era el mejor (pues tenía metástasis en la cadera, en la columna y en la cabeza); y que quería que su hija pudiese ver cómo hacía lo que más le gustaba, cantar:

"No sé cuánto tiempo estaré aquí y quiero dedicárselo a mi hija. Si algún día no estoy, quiero que me vea haciendo lo que más me gusta", declaró. La pequeña, de 12 años, tuvo el privilegio de poder ver la actuación en vivo y en directo, junto a Santi Millán.

La artista mostró su talento para la música lírica al escoger el tema Think of me de El fantasma de la ópera para la ocasión, y la cantó con tal delicadeza que enseguida emocionó a todos. Tanto es así, que el público se puso en pie y pidió el pase de oro para la concursante, aunque no se lo dieron.

"Elisabeth, no quiero valorar tu actuación a nivel técnico. Todos defendemos en esta mesa lo que transmitís, y lo que nos has transmitido esta noche es muchísima verdad y compromiso con la vida y con tu talento", opinó Risto Mejide.

"Ninguna guerra se pierde hasta que se pierden todas las batallas. Ánimo", añadió una emocionada Paula Echevarría. Por último, Dani Martínez se limitó a agradecerle su participación en el formato.