Telecinco emitió este martes 15 de noviembre la última gala de audiencias de Got Talent España. En ella, se dio a conocer el cantante y enfermero José Luis. A sus 36 años vive en Madrid, aunque es de Andújar, y utiliza Uceda como nombre artístico.

"La música alimenta el alma, el espíritu y me acompaña en mi día a día", explicó sobre una afición que llegó a su vida cuando él era muy pequeño y sus hermanas le llevaban al coro de la parroquia.

En el plató, aprovechó para unir sus dos profesiones: la de cantante y la de enfermero en el hospital 12 de octubre de Madrid. "Me encanta ayudar a la gente y estar en contacto con las personas y la gente que lo necesita. En mi profesión se viven momentos muy buenos y otros más complicados. Venir a este programa es una manera de expresarme e intentar comunicar mi historia y lo que yo llevo dentro", relató.

Una operación de trasplante de riñón lo que le inspiró para escribir el tema que cantó en el programa: "Fue una explosión de emociones y me dio otra perspectiva de la vida", recordó, sobre una canción que, además, era propia, algo que puso en valor Paula Echevarría.

"Yo te quiero dar las gracias. A ti y a todos los enfermeros. La gente que nos cuida es precisamente a los que nosotros no estamos cuidando, así que gracias. A mí me mola el rollo que llevas. Tu rollo mola", comentó Risto Mejide. "A mí me ha gustado mucho, quiero recalcar una frase ‘La vida es un regalo’. Hay que valorar cada segundo", dijo Edurne. Después, el artista se clasificó, por lo que habrá más oportunidades de verle en Telecinco.