Por primera vez, un mago se lleva el pase de oro conjunto de 'Got Talent'

Joaquín Matas, de 47 años, ha llegado a ‘Got talent’ para mostrar la magia de cerca, algo que lleva 27 años haciendo y de lo que lleva viviendo desde entonces.

El mago se ha acercado hasta la mesa del jurado para mostrarles su número, a los que ha pedido que se acerquen para que lo vean lo más atentos posible: “Es el juego de magia más antiguo de la historia de la humanidad”. Paula, Risto, Dani y Edurne han seguido muy de cerca todos los movimientos de Joaquín y se han quedado con la boca abierta al ver lo que ha hecho con tan solo tres cubiletes y una varita.

El jurado le ha dado sus valoraciones. Dani Martínez: “Quiero poner en valor como embaucas y llevas a la gente donde quieres”. Edurne: “Es que no es posible esto, alucinante, de los mejores magos que hemos visto”. Paula: “La gracia que tienes, intentas explicarnos el truco y no lo veo. Me cuesta seguirte, impresionante”. Y Risto: "Tengo que decir una cosa, han pasado muchos magos, pero ninguno a ganado. Aquí tenemos un mega crack, creo que esto es un botón de oro”.

Risto ha lanzado la propuesta a sus compañeros y ha puesto su mano sobre el botón dorado. Edurne no lo ha dudado un momento y se ha unido a su compañero. Paula Echevarría ha sido la siguiente en ponerse de pie junto a ellos y tras pensárselo un rato, Dani Martínez ha puesto su mano para que todos juntos pulsen el botón dorado.