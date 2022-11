¡Black Friday! ¿Te lo vas a perder? ¡Por supuesto!

Claro que me lo voy a perder. Tu frase es una repetición infinita que no me suscita ningún interés. No es ninguna fórmula mágica, es mercadotecnia a granel, inercia, nada. Las redes sociales, la televisión, la radio, la publicidad exterior de las calles y el mercadillo de la Herradura de Almuñécar libran, en el fondo, una batalla parecida: conseguir nuestra atención durante unos segundos.

El siglo XXI es una batalla por la atención, una lucha por mantener luz sobre diferentes asuntos frente al capricho del gran foco de la opinión unívoca y borrega, un artista que gira platos sobre palos y que va de aquí para allá con la intención de que ninguno deje de moverse y se rompa en mil pedazos. Pero lo cierto es que no da para tanto y hay que elegir.

El Black Friday se ha convertido ya en una costumbre tan arraigada como las croquetas. Es lo que hay en la barra del bar de la vida. Lo tomas o lo dejas. Aún así, resulta insoportable la cantinela repetitiva que este día -muchas veces convertido en quincena- arrastra. Nos hemos vuelto locos, ¿te lo vas a perder?, tiramos los precios, precios de locura, hasta un nosequé por ciento de, ofertas en y poco más.

Son pocos los que luchan por diferenciarse y ganarse la atención del público

Curiosamente, aunque debería ser algo esencial, son pocos los que luchan por diferenciarse y ganarse la atención del público. Si queremos creatividad, originalidad o una frase que nos llame, deberemos ir a los blogs de marketing y a las hemerotecas. Lo que vivimos ahora es una subasta a la baja y poco más. Las marcas no proponen nada más allá de una rebaja. Gastan su espacio en repetir la expresión inglesa Black Friday y la acompañan del porcentaje de descuento que ofrecen. Si tienen suerte, venden mucho y enderezan el año antes de Navidad.

El ciudadano medio aprovecha para hacer esa actividad que debería aparecer definida en los libros de biología entre las funciones básicas del ser humano y que se denomina “adelantar compras”. En estos días me gusta fijarme en el pueblo Mexicano. Quizá por la cercanía con Estados Unidos y un poco hartos de ellos, no celebran el Black Friday y se inventaron el Buen Fin. Olé por ellos. Que no se escape la oferta. Compren lo que sea y después ya le buscarán la utilidad.