Sálvame conectaba este martes en directo con Chelo García-Cortés, quien se encontraba acompañada de Laura Fa en la presentación de su libro. Los compañeros aprovechaban el encuentro para hacerle preguntas controvertidas, hasta que una mujer del público se ha impuesto en plena discusión de Cortés con Miguel Frigenti.

Y es que Frigenti le estaba diciendo a su compañero lo harto que estaba de ella cuando una mujer ha comenzado a gritar. "Hay una señora ahí que está cabreadísima", ha observado María Patiño. Los colaboradores han empezado a aplaudirla por sus palabras, que ha repetido con un micro en la mano: "Este programa yo lo veía cuando estaba en Venezuela".

"Yo te conocía cuando eras linda y tenías el pelo por la cintura", le ha confesado a Patiño, ante las risas de sus compañeros. "No es posible que este niño, que está en formación, se enfrente a Chelo", ha dicho la venezolana, realmente indignada. Los colaboradores le han aplaudido de nuevo, y Frigenti ha defendido que llevaba ya mucho tiempo en televisión: "Estoy ya harto de que se me trate como un recién llegado".

Una mujer defiende a Chelo García-Cortés. Mediaset

"Las personas que llevan más tiempo se merecen un respeto", apoyaba Patiño. "El respeto también se gana, y estoy harto de que Chelo me menosprecie", ha respondido Frigenti. Unas palabras que la señora del público ha rebatido rápidamente: "Chelo con su trayectoria lo tiene ganado, no tiene que hacer méritos delante de ti".

"¡Viva Venezuela!", ha gritado María Patiño. "Tú tienes que reconocer la trayectoria de Chelo", le repetía la señora. Pese a los intentos de Frigenti de que le diera la razón, la mujer ha sido clara: "No le doy la razón a tu forma de expresarte". "¡Esa sabiduría!", le animaba la periodista. "Usted es un caballero, se supone que formado, ocupando un puesto de liderazgo. Y no puedes echar atrás su trabajo", le señalaba la venezolana.

"Va ganando la señora, pero tú sigue", le señalaba Patiño. "La voy a dejar ganar", le contestaba Frigenti. Unas palabras que no han convencido a la mujer: "No me vas a dejar ganar, yo gano sola". Los colaboradores han frenado a Frigenti, que seguía defendiendo su argumento, y han despedido a la señora. "Hoy es el día del Chelo, eso es lo que no puedes olvidar. Es la presentación de su libro, de sus memorias", ha acabado su intervención.