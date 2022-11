'Sálvame' planta a Laura Fa en la presentación del libro de Chelo García-Cortés: "Ahora estoy aquí, aunque no me has invitado"

Chelo García-Cortés está siendo últimamente uno de los focos de disputas en Sálvame a causa de su relación con algunas compañeras. Después de que el programa sacara una conversación de la colaboradora donde no hablaba en buenos términos de Laura Fa, este miércoles la tertulia de Telecinco ha plantado precisamente a la de Badalona en la presentación del libro de su compañera.

Y es que García-Cortés no la habría invitado al evento, como es habitual hacer con los compañeros que viven en la ciudad donde se da la celebración. Por ello, el programa de tardes la ha trasladado allí, donde las colaboradoras han vivido el esperado encuentro.

"De encargarme que te escriba el libro a no invitarme a la presentación", le recriminaba Laura Fa. "Si me dijiste que venías", se justificaba. "¿Tú no estarás en el metaverso, no?", le preguntaba con humor Patiño, puesto que últimamente la colaboradora no parece recordar algunas cosas. De hecho, la de Badalona no tenía ninguna conversación con su compañera del día anterior.

"No me vais a fastidiar la presentación de esta tarde. Me encanta que esté Laura y le voy a dedicar un libro", ha dicho García-Cortés para firmar la paz. "A veces cuando te cabreas dices cosas que no sientes, así que te pido disculpas", le decía tranquilamente a la reportera.

El programa le ponía entonces unas imágenes de José Luis Parada negando la versión de la ruptura que expone Chelo. "Pero si no se acuerda de que no ha invitado a Laura Fa se va a acordar de lo de Parada", le recriminaba Belén Esteban. "Esto no es una falta de memoria, es una realidad y ya está", se justificaba García-Cortés.

"Yo quiero a Chelo con sus virtudes y defectos. Hablaremos y ya me explicará, y si no se acuerda... Ahora estoy aquí, aunque no me has invitado", le decía Fa. La conexión ha continuado, y se ha visto un tierno momento entre García-Cortés y una fan, quien se emocionaba: "Veo el programa y veo cómo te tratan...". Acto seguido, sus compañeros han defendido que la protegen y apoyan.