Las memorias de Chelo García-Cortés, Sin etiquetas, están dando mucho que hablar. Y no solo por el contenido de sus páginas, donde la periodista se sincera sobre su infancia, la muerte de su madre o su carrera en los medios, sino también por el proceso de creación del libro.

La pasada semana, Sálvame aseguró que la tertuliana le había ofrecido a algunas compañeras que escribieran su libro, en concreto, a María Patiño, Gema López y Laura Fa. Sin embargo, ella lo negó tajantemente, pues siempre quiso que fuera una persona anónima quien lo hiciera.

El programa de Telecinco reveló que, hace más de un año, fue Laura Fa quien la puso en contacto con la editorial Planeta. García-Cortés terminó publicando con Penguin Random House, pero el formato de La Fábrica de la Tele destacó que la protagonista inicialmente había tenido la intención de que fuera su compañera quien lo escribiera.

Lo cierto es que ambas no tienen demasiada buena relación, pues la catalana comentó que su compañera debería estar jubilada a su edad. Por ello, a Chelo le molestó que dijesen que le ofreció a Laura Fa que fuera la escritora.

Sin embargo, al margen de sus palabras en directo, la exconcursante de Supervivientes continuó despotricando durante la publicidad y Sálvame, que no pierde una oportunidad, emitió las grabaciones de su micrófono, que captó todo.

"Si os vais a reír de mí, me lo dices y me largo. ¡Hombre! Idos a la mierda ya", se quejó la periodista durante la pausa sin saber que estaba siendo grabada.

"¿Tú te crees que yo le puedo pedir a Laura que me escriba un libro? ¿Qué quieres, que me enfade? Pues no me voy a enfadar ni voy a llorar", le dijo a María Patiño. "Ya que aquí juran por sus hijos, yo juro por mi madre muerta".

"¿Tú crees que escribe bien?", le volvió a preguntar a Patiño. "Yo te digo a ti que no. ¡Y yo le pido a la editorial alguien joven que no sea mediático!". "Que le den la silla a ella y me voy a mi casa, que estoy hasta el coño", concluyó.

Por su parte, Laura Fa aseguró que estaba "flipando" por estas palabras y ella continuó sosteniendo que sí le ofreció que escribiera su libro pero, como se negó, le pasó el contacto de Planeta.