Karmele Marchante se declara bisexual y arremete contra 'Sálvame': "Allí hay una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas"

Después de Chelo García-Cortés, Jorge Javier Vázquez o Ágatha Ruiz de la Prada, hay otro rostro televisivo que se une a escribir sus memorias: Karmele Marchante, periodista del corazón que el pasado 17 de noviembre estrenó No me callo (Penguin Random House).

La catalana de 76 años, reconocida por sus etapas de tertuliana, no ha dudado en atacar los dos programas que más fama le dieron, Tómbola y Sálvame, así como al fallecido Jesús Mariñas. "Era una persona maltratadora y tóxica", declara para la revista Pronto.

Fue en Tómbola donde más coincidió con él y de allí surgió la mítica frase "¡Que te calles, Karmele!" que le dijo el periodista y que ahora, dada la vuelta, titula sus memorias. Por todo ello, la excolaboradora tiene un mal recuerdo de su etapa en el programa: "No solo por mis percances con algunos invitados, sino también por la relación con mis propios compañeros".

Del mismo modo, para Sálvame tampoco tiene buenas palabras, pues, tal y como ya ha declarado en alguna ocasión, lo describe como uno de los errores más grandes de su vida. "En ese programa me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas", arremete.

Por otro lado, Karmele Marchante se abre en canal con la citada revista y, además de hablar de su infancia, la cual desgrana en su biografía, se ha sincerado sobre su sexualidad.

"Me di cuenta de que me gustaban las mujeres en un momento en el que todas las amigas nos íbamos a bailar y me decanté hacia una relación lésbica", confiesa. "No hay que rasgarse las vestiduras por descubrir que tus apetencias sexuales pueden ser tanto con hombres como con mujeres".