El Govern aprueba declarar la alerta por sequía en 514 municipios donde vive el 80% de la población catalana

"Vivimos una situación compleja debido a la falta de agua", ha avisado este martes la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, que ha anunciado que el ejecutivo catalán ha aprobado declarar la alerta por sequía en 514 municipios que dependen de los embalses de los sistemas del Ter Llobregat y Darnius Boadella. En estas poblaciones, que pertenecen a 27 comarcas que incluyen el área metropolitana de Barcelona, viven 6,7 millones de personas, el 80% de los residentes en Cataluña.

La aprobación de la medida, ha señalado Plaja, se ha producido durante la Comisión Interdepartamental de la Sequía que ha encabezado este martes el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès. Se ha decidido darle luz verde, ha dicho la portavoz del Govern, ante "la continuada falta de lluvia de los últimos meses y una vez analizadas las recomendaciones del Observatorio de la Sequía". Cuando el director de la Agencia Catalana del Agua (ACA) firme la resolución que declara la alerta, entrará en vigor "a partir del viernes", ha afirmado, al publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña (DOGC).

La de este martes ha sido la segunda reunión de la Comisión Interdepartamental de Sequía tras la celebrada en agosto y ha corroborado la mala situación de las reservas de agua en los embalses. Estas siguen descendiendo, y el sistema Ter Llobregat está al 34% (207 hm³) y el de Darnius Boadella al 33% (20 hm³).

Situación de los embalses en Cataluña ante la alerta por sequía. Henar de Pedro

La situación de alerta contempla aplicar disminución de los consumos de agua en usos agrícolas, ganaderos, industriales y lúdicos, así como prohibir llenar piscinas. Además, recomienda disminuir el riego de jardines y plantas.

Sin embargo, no se prevé que sea necesario reducir el consumo de agua de boca ni de suministro doméstico. "La alerta no debe provocar incomodidades prácticas en los hábitos personales de los catalanes", ha apuntado Plaja, que, no obstante, ha llamado a gastar solo "el agua necesaria" y a "cerrar el grifo siempre que se pueda".

También ha dicho que "el contexto climático es preocupante" y ha alertado de que en Cataluña cada vez habrá "periodos secos con más frecuencia".

El Plan de Sequía de Cataluña, la herramienta para gestionar los episodios de escasez de agua, está activado desde el mes de octubre de 2021.

Desde ese momento, la ACA ha analizado mensualmente la situación de las cuencas internas en función de la fuente de abastecimiento principal (embalses, acuíferos o pluviometría).

En el ámbito del Ter Llobregat, que se encuentra en el escenario de prealerta desde febrero de este año, llevan 9 meses aplicándose medidas, como el incremento de producción de las desalinizadoras (del 20 al 90%) , que han aportado al sistema más de 54 hm3.

Según la ACA, esto ha evitado que los embalses estén siete puntos por debajo de su volumen actual (sin el agua desalinizada, hoy el sistema Ter Llobregat estaría cerca del umbral de excepcionalidad).

Además de la desalinización, en la fase de prealerta se ha potenciado la producción de agua regenerada, lo que ha permitido aportar 2.000 litros por segundo en el tramo final del río Llobregat para garantizar el caudal ecológico.

En la fase de alerta, se prevé que parte de esta agua regenerada (900 litros por segundo) se destine al riego agrícola a través del canal de la derecha del Llobregat, mientras que los 1.100 litros restantes se destinen a garantizar el caudal ecológico.