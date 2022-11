Laura Matamoros explica los motivos por los que no puede ejercer su trabajo con normalidad: "Estoy muy pocha"

Tras un intenso fin de semana de boda, Laura Matamoros está teniendo unos días un poco difíciles. El frío le ha pasado factura y la hija de Kiko Matamoros no puede desarrollar su trabajo como debería, tal y como ha explicado ella en sus redes sociales.

La influencer se ha sincerado con sus seguidores y ha contado lo que le sucede. "Me voy a tener que poner un filtro para que no me veáis realmente la cara que tengo. No es que esté constipada, sino lo siguiente. El otro día cogí bastante frío y desde el lunes pasado estoy bastante mal", ha dicho Matamoros.

"No me llego a poner buena y me estoy poniendo mucho peor. Estoy que no puedo hablar. Mi voz es… No es normal el frío que cogí el otro día. Lo que quería decir es que hoy tengo que grabar muchas cosas porque hay descuentos de Black Friday que os quería comunicar y decir pero no sé ni cómo hacerlo. Voy a ver si descanso un poco más y a ver si me recupero para luego", ha terminado diciendo Laura desde su cama.

'Storie' de Laura Matamoros. _lmflores / INSTAGRAM

Ese malestar le ha llevado a posponer algunas grabaciones que tenía previstas para cumplir sus obligaciones de los contratos con las marcas. Para recuperarse, la influencer se ha tomado una sopa caliente que le sentó de maravilla: "No podía ser otra opción mejor".

Lo otro que ha hecho que suba su ánimo ha sido el cariño que ha recibido por parte de Matías, su hijo mayor, que nada más llegar del colegio fue corriendo a ver a su madre.