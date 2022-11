Correos lanza una campaña que invita a reflexionar sobre el uso responsable de los envíos urgentes este Black Friday

Correos ha lanzado una campaña publicitaria para reflexionar sobre el impacto de la paquetería urgente en el medio ambiente, instando a los ciudadanos a reducir el ritmo y no abusar de este tipo de envíos urgentes, especialmente en estas fechas señaladas por el Black Friday y la campaña de Navidad, en las que los envíos se disparan.

Bajo el título 'So, humanos, so' y el lema "no todo es urgente, pero cuidar el planeta sí", esta nueva campaña digital pone el foco en la necesidad de reflexionar si esa urgencia no es necesaria y existen otras formas más sostenibles para recibir un paquete, puesto que la entrega rápida supone una mayor contaminación para el planeta.

La pieza audiovisual muestra, en un estético blanco y negro, una serie de personas viviendo situaciones cotidianas estresantes y un caballo que invita a los humanos, con un tono y cadencia mántrica, a reflexionar sobre el ritmo frenético en el que estamos inmersos y que nos lleva a querer todo para ya, sin pensar en las consecuencias que eso pueda tener.

Entre #BlackFriday y Navidad se prevé el envío de 100 millones de paquetes y muchos serán urgentes, sin serlo. Desde Correos proponemos un uso responsable de los envíos urgentes. No todo es urgente, cuidar el planeta, sí. #EnvíosResponsables #SoHumanosSo — Correos (@Correos) November 21, 2022

Según las estimaciones del sector para este año, durante los escasos dos meses de campaña, se realizarán más de 100 millones de envíos, de los cuales no todos son urgentes. Además, según el informe 'La sostenibilidad en el e-commerce actual. El impacto de nuestra decisión de compra', elaborado para el EAE Business School, el 50% de los artículos que se compran en el Black Friday se devuelven.

Por ello, la compañía logística ofrece a sus clientes el servicio de Envíos Responsables, con el que la entrega se realiza en un plazo máximo de 72 horas desde que se hace el pedido, pero que permite optimizar las rutas, aprovechar al máximo el espacio en los vehículos y ahorrar combustible, reduciendo de esta forma las emisiones contaminantes. Porque "no todo es urgente, pero cuidar el planeta sí".

Apuesta por la movilidad sostenibles

Correos promueve así un uso responsable del servicio de paquetería, especialmente en los medios de transportes de la última milla, donde la compañía apuesta por la la movilidad sostenible e inteligente con una de las mayores flotas eléctricas y de cero emisiones del sector de la distribución en España.

Antes de que finalice este año, Correos contará con un total de 2.600 vehículos ecológicos, entre ellos cerca de 2.300 vehículos eléctricos y más de 300 híbridos y para 2030 el objetivo es contar con un 50% de flota sostenible basada en tecnologías alternativas para minimizar el impacto en el entorno.

A esto hay que añadir la utilización de algoritmos para la planificación y optimización de rutas que permite una mayor eficiencia, consolidación de cargas, ahorros de tiempo y de costes (combustible/energía), mejoras en la gestión del tráfico urbano para evitar retrasos innecesarios y reducción de los kilómetros recorridos.