Elena Sánchez asegura que "ni conoce ni maneja listas negras" para nombramientos en RTVE

La presidenta interina del Consejo de Administración de RTVE, Elena Sánchez ha tenido que defender en la comisión mixta de control parlamentario de la Corporación de RTVE este lunes que en el ente público no se manejan "listas negras" a la hora de realizar nombramientos de altos cargos.

La sesión de control parlamentaria ha estado centrada, por las preguntas de los diputados que la componían, en lo que se refiere a la política, lo que más tiempo le ha ocupado a la presidenta interina, nombrada a finales de septiembre, después de la dimisión de su predecesor, José Manuel Pérez Tornero.

El estatus de interina y los poderes especiales de los que la dotó el Gobierno para manejar RTVE han provocado preguntas de los diputados populares, a los que Sánchez les ha aclarado que no se siente cómoda en la interinidad y les ha hecho ver que "la solución está en sus manos", pues es el Congreso quien debe elegir a un nuevo miembro del Consejo de RTVE y nombrar a un nuevo presidente de la Corporación, algo que a Elena Sánchez le parece "inaplazable y urgente".

No ha convencido la respuesta a la diputada Macarena Montesinos, del PP, que ironizaba diciendo que no la ve "nada incómoda", sino "muy resolutiva" por la cantidad de medidas que toma y cambios que hace y ha hecho ver que si Sánchez se sintiera incómoda no tendría más que dimitir o no haber aceptado el puesto.

Hace días el sindicato CC OO denunciaba en un comunicado que algunos de los consejos de administración de RTVE se había llevado a cabo el señalamiento de ciertos cargos públicos en función de su ideología, en lo que suponía un ataque a otros sindicatos de la Corporación.

Sobre eso preguntaba VOX (Manuel Mariscal) a la presidenta interina, que aseguró que "ni conoce ni maneja este tipo de listas negras".

Sánchez insistió en este punto, asegurando que su presidencia "ni ha consentido ni consentirá que ningún nombramiento o cambio en las personas que ocupan puestos de responsabilidad en nuestra empresa responda a señalamientos de tipo ideológico o cualquier otro. Pueden estar seguros", sentenciaba.

Han sido varias las preguntas que acusaban a los informativos de RTVE de falta de imparcialidad y de dedicar más tiempo al Gobierno que a los diferentes partidos de la oposición.

La presencia de miembros del Gobierno en los telediarios, según aseguraba Elena Sánchez, suele suponer sobre un 37 %, el otro 63 % se lo reparten los otros partidos, siendo el principal de la oposición, el PP, es el que ocupa mayor espacio, en torno a un 25%.

La presidenta interina se prodigó poco en información sobre la programación, por la escasez de peticiones de información sobre ese asunto, pero sí adelantó que en enero, la Corporación presentará una oferta de todos sus canales, y habrá novedades en y La 1, La 2, Clan, Teledeporte y RTVE Play, una plataforma sobre la que ha tenido que reconocer que no ha podido asentarse por falta de promoción, problemas técnicos y desinversión en contenidos originales.

Entre esas novedades que vienen para el inicio del año hay series nacionales de todos los géneros, también ficciones históricas, de aventuras, thriller y también las comprometidas socialmente con los problemas actuales.

Precisamente una de las preguntas iba dirigida a saber cuánto ha costado la serie Sin Límites y qué resultados de audiencia había obtenido.

El coste total de esa serie para RTVE ha sido de 4 millones de euros, explicaba Sánchez, que ha recordado que su producción se justificaba en el marco de las actividades de RTVE para conmemorar el quinto centenario de la circunnavegación al mundo de Magallanes y El Cano, algo ya recogido en un convenio con el Ministerio de Defensa de 2018.

La audiencia de esa ficción histórica de dos capítulos fue de 539.000 espectadores y un 5,6% de cuota media, unos datos muy tibios, aunque la presidenta interina los puso en valor recordando que "más allá de los datos de audiencia es importante que la televisión pública divulgue la mayor hazaña de la Armada Española en su historia".

Según Elena Sánchez, Sin límites está "reportando ingresos" derivados de su explotación comercial, tanto en España como en el mercado internacional, y la previsión es que se supere el millón de euros de ingresos y que se emita en muchas televisiones lineales del mundo.

Cabe destacar que Sin Límites se estrenó en Amazon Prime Vídeo antes que en RTVE y que se podrá ver en RTVE Play hasta el 15 de diciembre.