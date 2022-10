La presidenta interina de RTVE asegura que no tiene ningún acuerdo con Sánchez y que "no admitirá injerencias políticas"

La sucesora de José Manuel Pérez Tornero al frente de RTVE se ha enfrentado a una primera sesión de control al ente público como presidenta interina plagada de acusaciones -sobre todo por parte de Vox y de PP- acerca de la legitimidad de su elección, de la crisis institucional que atraviesa RTVE "por la injerencia del Gobierno", y con puestas en duda sobre su independencia frente a las órdenes del Gobierno, así como de sus plenas competencias asumiendo, por el momento, un puesto temporal.

Elena Sánchez, que cuenta con una larga trayectoria en esta institución y cumple un mes en su nuevo puesto, ha defendido que no tiene ningún acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez y que "no admitirá injerencias políticas" mientras ella dirija la corporación.

Si bien ha aceptado que la televisión pública sufre una crisis institucional "ante la inesperada renuncia de su máximo responsable", no se ha mostrado dispuesta a que se cuestione su integridad. "Soy una ferviente defensora de la independencia de RTVE como servicio público, por lo que mientras tenga esta responsabilidad, me van a oír repetir una y otra vez que la corporación RTVE no admitirá injerencias políticas de ningún tipo".

A lo que el PP ha reaccionado con una pregunta retórica: "¿No le parece suficiente injerencia política el nombramiento por decreto del Gobierno en su caso?", ha cuestionado el popular Javier Lacalle, quien también ha preguntado a Sánchez si cree que dispone de la legitimidad y de la legalidad necesarias respecto a su capacidad ejecutiva al frente de RTVE. "Sí", ha sido la respuesta rotunda de la presidenta interina.

El PP también ha cuestionado que el nombramiento forma parte de una estrategia de la que acusan a Pedro Sánchez por controlar las instituciones, como dicen que ha hecho el presidente del Gobierno con el INE o el CIS. También con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que una reforma legal impulsada por el Ejecutivo le quitó parte de las competencias. "Por decreto [Pedro Sánchez] anula, condiciona e impide todos los nombramientos del Poder Judicial porque está en funciones y hace todo lo contrario con usted [Elena Sánchez] a quien le da todas las competencias".

Al nuevo nombramiento, se ha sumado la renuncia de su antecesor. La periodista ha recordado que Tornero es el cuarto en dimitir de este puesto en RTVE, tras Luis Fernández, Alberto Oliart y Leopoldo González. No obstante, los populares insisten en que Tornero fue "cesado" por no querer cumplir órdenes del Gobierno.

Sobre esto mismo le ha preguntado la popular Macarena Montesinos a la periodista. "¿Cuáles son los términos del acuerdo que alcanzó con el Gobierno tras forzar la renuncia del señor Pérez Tornero?". A lo que la presidenta ha respondido: "No he alcanzado ningún acuerdo con el Gobierno. Soy una convencida de que la independencia es la clave de bóveda de un medio de comunicación estatal".