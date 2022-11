Los vecinos de Jacobo Ostos, hartos de las fiestas y las peleas en casa del DJ: "¿Tiene una licencia o salida de humos por si pasa algo?"

Los vecinos de Jacobo Ostos, hijo del torero Jaime Ostos, están cansados de las supuestas fiestas que se celebran en su casa. Al parecer, Jacobo estaría alquilando su vivienda para la organización de fiestas y eventos que duran hasta altas horas de la madrugada y, por lo general, terminan en peleas.

Todo comenzó en plena pandemia de la Covid-19. Cuando todo el país se encontraba cumpliendo las normas y quedándose en casa para evitar la propagación del virus, Jacobo Ostos ofrecía su casa para celebrar reuniones multitudinarias. Según sus vecinos, así ha seguido siendo desde entonces.

Este lunes, El programa de Ana Rosa se ha trasladado a Villaviciosa de Odón para hablar, en directo, con algunos de los vecinos afectados por las fiestas que tienen lugar en la vivienda de Ostos. Así, han destacado que las fiestas se celebran en la parte baja de la casa, pero tanto Jacobo como su madre habitan en la planta alta.

Tal como han relatado los vecinos, la casa se oferta en una conocida aplicación como lugar en el que celebrar fiestas multitudinarias. Pese a las quejas de sus vecinos, Ostos destacó en Fiesta que él no tenía "ningún tipo de responsabilidad" de lo que hacía la gente fuera de su casa: "Está insonorizada, es una discoteca... como podría haberme montado un cine, un gimnasio. Yo me monté una discoteca porque soy DJ".

Unas declaraciones que, tal como ha señalado Ana Rosa Quintana, "le pueden traer algún problema porque para tener una discoteca hace falta una licencia". Asimismo, el DJ destacó que lo último que quería era tener problemas con sus vecinos ni molestar a nadie: "Yo no tengo la culpa de que la gente no tenga educación".

De la misma manera, los vecinos han señalado que desconocen si la vivienda cuenta con los requisitos necesarios para convertirse en un local de ocio: "¿Esto tiene realmente una licencia o salida de humos si pasa algo? Porque si un día ocurre algo, afecta a los vecinos porque se pueden quemar las casas de alrededor".

"Sabemos que cobra por la aplicación, pero antes de la pandemia algo tenía que hacer... Cobrar o hacer un bono. No lo sabemos", ha agregado la vecina. Así, Joaquín Prat ha apuntado: "Yo me haría pasar por uno de los clientes, a ver cuánto me cobra, a qué tengo derecho si recurro a ese 'alquiler vacacional'...".