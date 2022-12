Tiago PZK: "Soy una persona que, cuanta más energía recibo, más puedo dar, porque me manejo mucho por las emociones"

Tiago PZK es un cantante procedente de Argentina. Saltó a la fama con Sola, una canción donde narra el caso de violencia de género que sufrió su madre a manos de su padre. Pero donde verdaderamente empezó su carrera fue en las batallas de rap.

Se proclamó campeón de la Batalla de Maestros (BDM), una de las competiciones más grandes del mundo de freestyle, con tan solo 15 años y desde entonces no ha parado de cosechar éxitos.

Uno de sus últimos trabajos ha sido la sesión que ha hecho con Bizarrap, además del lanzamiento de Portales, su segundo álbum de estudio y con el que ha estado de gira por España.

Había estado ya en España. ¿Qué tal ha sido volver?Hermoso, creo que es la tercera vez que vengo. Vine una vez para un festival de Los40, después volví para el show de mi gira Portales y esta es mi tercera vez. Madrid me recuerda a Buenos Aires por los edificios y las estructuras.

¿Qué tal el recibimiento por los fans españoles?Hermoso, siempre recibo la mejor energía por parte del público de aquí. Con la gira, además de en Madrid, estuvimos en Bilbao, Sevilla, Barcelona, Valencia y Málaga y fue increíble en cuanto a la a gente, el público, los sold out, salió todo rodado la verdad. Me acogen con mucho cariño, me traen regalos y eso se valora un montón.

¿Nota diferencia en el trato de los seguidores de España con los de Argentina?Siento que los de España son más fanáticos. En Argentina me puedo cruzar casualmente con ellos cuando salgo a la calle, pero en España, al hospedarme en un hotel, averiguan en cual me alojo o averiguan la matrícula del coche en el que nos estamos moviendo y es por eso por lo que se siente más ese fanatismo. En Argentina es más natural porque saben que soy de allí y que me pueden conocer en cualquier sitio.

¿Cómo se define como artista?Un poco camaleónico, no me gusta encasillarme en un solo género. Me gusta variar y darme la libertad de hacer música sin limitarme en cuanto a un género musical.

¿Qué significa PZK?Significa 'Pateando Zonas Crew'. Era el nombre de un grupo que tenía yo de pequeño. En Argentina se usa el término patear la calle y nosotros recorríamos las zonas de Buenos Aires, por eso 'zonas crew'. Hacíamos viajes de tres o cuatro horas para solamente rapear. El nombre me lo puse en Instagram y ya se quedó ahí, por eso lo utilizo para todo.

Portales es su segundo álbum de estudio. ¿Cómo nació este proyecto?Este disco nació de hacer muchas canciones. Empecé a trabajar en él en 2020 y ha salido en 2022. Al principio, no había una búsqueda clara sobre a dónde llevarlo pero, con el tiempo, fue la vida misma quien lo llevó hacia el lugar donde tenía que ir.

¿Cómo ha sido colaborar con artistas referentes como Myke Towers y Ozuna?Superbién, muy orgánico. Estoy contento por haber hecho música con ellos y también por haberles conocido como personas más allá del trabajo. Para un artista argentino, que de repente los artistas grandes de Centroamérica se interesen y miren para este concepto musical, es una meta cumplida.

¿Con cuáles otros le gustaría colaborar?Con un montón, la verdad. Si me pongo a nombrar no termino porque me gustan muchos de los que están ahora mismo. Pero, por decir alguno rápido: con Sech, Feid o Karol G.

Precisamente con Feid ha compartido categoría de nominación en LOS40 Music Awards. ¿Cómo afrontó esta nominación?Me encantó y lo disfruté mucho. Es verdad que los premios de música no es el lugar donde más cómodo me siento realmente porque hay mucho lobby y cámara y yo, a la hora de ser sociable, no soy tan bueno, me cuesta mucho, pero sé que es necesario y que al final es un lugar donde se te permite conocer a otros artistas y que puedan verte actuar. Si no me hubieran nominado, no hubiese pasado nada, porque al fin y al cabo no vengo a competir con nadie, pero por ahí hay gente que sí se lo toma enserio. Para mi si se pierde no pasa nada.

¿Qué considera que tienen como responsabilidad los premios de música a la hora de dar reconocimiento a un artista?Tienen mucha posición. Cualquier artista que esté en crecimiento va a recibir mucha prensa y focos y es un buen lugar para poder expandirte tanto profesionalmente como a la hora de conocer otros artistas. De repente llegas y te encuentras un artista que es una inspiración para ti, lo saludas y puedes llegar hasta a mantener un contacto cercano. Eso está genial porque los artistas grandes están tan ocupados que es casi imposible encontrarlos.

Recientemente ha colaborado con Bizarrap. ¿Cómo le conoció?Le conocí en El Quinto Escalón a través de los vídeos que publicaba antes de ser productor. Me acuerdo que, en su momento, me pidió una foto en una de las giras cuando a él todavía la gente no le conocía. Fue pasando el tiempo y se fue convirtiendo en el monstruo que es hoy en día. Tuvimos la oportunidad de cruzarnos y hacer una canción brutal que representa y engloba lo que es su concepto. En el tema hay muchas referencias de otras sesiones, por lo que directamente está dirigido para sus oyentes.

Además, se ha convertido en el DJ más reconocido mundialmente y de habla hispana.Así es. Yo a Bizarrap le considero como un genio y todo el mundo lo considera como tal. No se ya si hasta a él le jode que se le considere así por todo lo que hace (risas). Porque quizás le pasa algo, no sé, se equivoca y sube un vídeo tarde y la gente piensa que lo hizo a propósito. Se ha ganado ese lugar porque realmente ha sabido llevar un gran marketing este a su a su su proyecto.

La música argentina está siendo todo un fenómeno en la industria. ¿A qué se debe este impulso?Creo que se debe a la coincidencia de que nacieron muchos genios a la vez y hubo una unión entre todos que nos ha llevado a tener una conexión natural que igual en otros países no se da. Aparte, Argentina es muy pasional, ya se ve con el fútbol. Tener artistas como Duki, que levantan esa pasión en la gente como si fuese un equipo de fútbol, es sinónimo de lo que se vive con la música aquí.

¿Qué destaca de su país en cuanto a la industria musical?Destaco mucho el hambre que tiene el artista argentino de querer salir del la realidad que conlleva a todo el país para poder cumplir sus sueños. En Argentina, las grandes oportunidades se encuentran en Buenos Aires y muchos de los artistas que triunfan no son de allí. Ese hambre, esa pasión y cómo saben manejar todo de una manera tan orgánica sin estar en la gran ciudad es lo que caracteriza al artista argentino, ya que no le agarra la discográfica y le dice lo que tiene que hacer, sino que cada uno lleva su proyecto con una visión diferente.

¿En qué se diferencia la música argentina y el reggaetón?Para mí, la nueva música argentina es RKT, que es lo que están haciendo artistas como L-Gante, Alejo Isakk, La Joaqui. Es como una nueva ola que se engloba en el barrio y que siento que incita a que, los chavales que antes elegían agarrar una pistola y salir a robar para ganarse el pan, hoy en día se quieran meter un estudio, hacer música, y poder salir de esa realidad. Por ello, el RKT lo definiría como una mezcla entre ambos estilos, porque tiene una influencia del reggaetón, pero también mezclado con la cumbia villera, que viene de las favelas de Argentina, y con el rap.

¿A quién destacaría como referente del género argentino?Yo creo que todos tomaron como influencia a los más grandes, como por ejemplo a Paulo Londra. Lo que pasa es que Argentina ha generado sus propias estrellas, que para mí son Duki, Ysy-A, María Becerra, Nicky Nicoke y Bizarrap, artistas que han llegado superlejos mundialmente. No sabría decirte quién es el referente porque realmente hay referentes para todos los estilos. Para uno puede ser Duki, para otro puede ser María Becerra, o para los productores Bizarrap.

¿Siempre se ha querido dedicar a la música?He pasado por muchas etapas. De pequeño sabía que me quería dedicar a la música, pero me dio por la pintura y el dibujo. Tras ello empecé a hacer freestyle, pero ya después me centré en la música. Al fin y al cabo, uno siempre está en búsqueda de lo que es lo suyo y siempre surgen las dudas e inseguridades, pero cuando supe que lo mío era la música me quedé.

¿Cómo fue el proceso de adentrarse a ella?Al pasar los años fui aprendiendo a encontrarme un poco y cuando cuando salió Sola, un tema que explotó, fue cuando dije 'ya está'. Ahí puse todo mi foco todo a la música y es lo que ha hecho que salgan un montón de cosas buenas.

Estas cosas buenas le han llevado a colgar también sold out en ciudades tanto de España como de Estados Unidos. ¿Había estado ya allí?Toqué una vez en Las Vegas y otra en Miami, pero en festivales. Con la gira de Portales es la primera vez que voy a estar allí de concierto propio, concretamente en Nueva York y Los Ángeles, que nunca fui, y repito con Miami. Esperemos que salga todo bien. Confío mucho en el equipo que tenemos y en el show que damos cada vez que nos subimos al escenario, dando igual el número de público que tengamos.

¿Cómo es ese sentimiento de saber que tienes tantos seguidores?Me motiva mucho porque yo también soy una persona que, cuanta más energía recibo, más puedo dar, porque me manejo mucho por las emociones. Lo que pasó en España fue increíble en todas las ciudades, recibimos mucho amor en todos lados donde fuimos, y eso me motivaba para romperla y decir, 'bueno, quizás este no es el primer show para mi papá, entonces voy a dar todo como si fuera el primer show'.