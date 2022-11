Vanessa, la niña española violada y asesinada en Francia: ¿Quién la mató? ¿Cuándo la secuestró? ¿Por qué la eligió a ella?

Francia sigue conmocionada por la violación y el asesinato de una niña española de 14 años que se ha conocido este fin de semana. Un macabro y terrible suceso por el que la gendarmería francesa ya ha detenido a un hombre, con antecedentes por agresión sexual, que ha confesado el crimen y ha ingresado en prisión provisional.

Estas son las claves de un caso que ha indignado a la opinión pública francesa en un fin de semana en el que miles de personas salieron a la calle en varias ciudades galas para denunciar la inacción de los poderes públicos ante la violencia machista.

¿Quién era Vanessa?

Era una niña de 14 años española que residía con sus padres, un hermano y una hermana en la localidad de Tonneins, en la región de Aquitania. Ella era la mayor de los tres hermanos. La familia llevaba viviendo poco tiempo en Francia, pues se había trasladado al país vecino hacía apenas un año.

Vanessa cursaba cuarto grado en el colegio Germillac y todavía iba a clases especiales de refuerzo para alumnos que no dominan el francés. Sus profesores la describen como una "buena amiga, discreta y amable". Sus padres están destrozados y la madre tuvo que ser ingresada en un hospital, bajo un enorme impacto psicológico.

"Vanesa es una niña muy inteligente, muy bella, que está ahí para todos... para su hermano y su hermana pequeña", ha explicado Yuranny Granda, una prima colombiana de Vanessa, en la televisión francesa BFMTV.

El semanario francés Le Nouveau Détective ha publicado una imagen pixelada de la víctima, además de la imagen del presunto asesino:

Meutre de Vanessa en #LotetGaronne

Romain a reconnu les faits cette nuit. Agé de 31 ans, l'homme a rapidement avoué l’enlèvement de Vanessa, non loin de son collège, à Tonneins. Il l’aurait étranglée avant de rentrer chez lui. Plus d'infos sur https://t.co/diGOSQVK8O pic.twitter.com/gX4nh4Kq7v — Le Nouveau Détective (@MagDetective) November 19, 2022

¿Quién es el presunto asesino?

Se trata de Romain C. y tiene 31 años. Fue detenido este sábado y el domingo ingresó en prisión provisional tras haber confesado el crimen. También indicó a los investigadores el lugar donde se encontraba el cadáver de Vanessa.

Cuando tenía solo 15 años fue procesado por una agresión sexual cometida en 2006, pero no figuraba en los registros como delincuente sexual ni había ninguna medida de control sobre él. No llegó a entrar en prisión al ser menor de edad cuando cometió aquella agresión, también contra una menor de 15 años.

El presunto asesino de Vanessa. Facebook

Actualmente, Romain vivía con su pareja, con la que acababa de ser padre de una niña, en el pueblo de Marmande, situado a 20 kilómetros de Tonneins. Tenía un empleo temporal y sus vecinos más cercanos lo describen como "un tipo muy reservado" y de carácter frío.

"A menudo se le veía vestido de negro y bebiendo cerveza en el coche", afirman otros vecinos. Según la Fiscalía, el propio Romain habría declarado que la mañana del crimen estuvo en su vehículo "consumiendo cannabis cerca del colegio" de Vanessa.

¿Dónde la secuestró?

El secuestro se produjo este viernes al mediodía, cuando Vanessa salía del colegio Germillac de Tonneins, una pequeña localidad de 10.000 habitantes, unos 100 kilómetros al sureste de Burdeos. Pertenece al departamento de Lot y Garona, en la región de Aquitania.

La madre de Vanessa dio la voz de alarma cuando denunció su desaparición ante la gendarmería a las 18.45 horas del viernes. Estaba muy preocupada porque su hija no había regresado a casa después del colegio y tampoco había podido contactar con ella.

Flores en memoria de Vanessa, en la puerta del colegio Germillac en Tonneins. BFMTV

¿Por qué eligió a Vanessa?

Al parecer, el agresor no conocía de nada a su víctima y, según relató a los agentes, fue fruto de la casualidad que la eligiera a ella. Tras pasar la mañana del viernes en su vehículo frente al colegio de Vanessa, aprovechó cuando esta salía del colegio para actuar.

"Vio a la víctima caminando por la acera y decidió abordarla", informó el fiscal Olivier Naboulet. Según los investigadores, la introdujo por la fuerza en su vehículo, un Volkswagen Passat gris, y "abandonó rápidamente el lugar" para llevarla hasta un sitio apartado, donde la habría violado.

"Vanessa se encontró con la persona equivocada en el momento equivocado", ha resumido el alcalde de la localidad, Dante Rinaudo.

¿Cómo se produjo la detención del sospechoso?

La detención de Romain fue rápida porque fue arrestado el mismo viernes por la tarde. Gracias a las grabaciones de diferentes cámaras de seguridad, los investigadores localizaron el vehículo sospechoso y no tardaron en identificar al detenido.

La detención se produjo en el propio domicilio del presunto asesino, a las 22.45 horas del viernes. El arrestado hizo gala de su carácter frío cuando los agentes se personaron en su domicilio para detenerlo: "Ya sé por qué estáis aquí", les dijo.

¿Dónde encontraron a la víctima?

El propio Romain confesó a los agentes el lugar donde se encontraba el cadáver de la víctima y los investigadores lo encontraron poco antes de la medianoche de ese mismo viernes.

La víctima estaba vestida cuando hallaron el cadáver en el interior de una casa abandonada de Birac-sur-Trec, a unos 15 kilómetros al norte de Tonneins, cerca del domicilio del detenido.

Según los investigadores, el presunto asesino violó a Vanessa y posteriormente la estranguló "para ocultar el crimen cometido". Después, trasladó el cadáver hasta la casa abandonada de Birac-sur-Trec y depositó el cuerpo de la joven en una de las habitaciones.

La casa abandonada donde encontraron el cuerpo de Vanessa. France 2

¿Qué dicen en el colegio?

La indignación y tristeza son máximas en el colegio Germillac de Tonneins, donde se ha instalado un centro de apoyo psicológico para padres, alumnos y profesores.

"No puedo aceptar lo que ha pasado, es horrible. Le he prohibido a mi hijo que salga solo del colegio", aseguraba una madre, entre lágrimas, en la televisión francesa. "Ni siquiera me atrevo a ponerme en el lugar de la madre, ni siquiera me atrevo a pensarlo... ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué?", se preguntaba la madre de otro alumno.

El alcalde de la localidad ha convocado una concentración de protesta contra este crimen.