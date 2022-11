Chelo García-Cortés insiste en que no está buscando otro trabajo y se emociona: "Estoy muy orgullosa de trabajar en 'Sálvame'"

Desde que salió la noticia de que Chelo García-Cortés estaría buscando trabajo fuera de Sálvame, la colaboradora lo ha estado negando. Este viernes, la tertuliana ha insistido en que le tiene mucho cariño al formato de La fábrica de la tele y a sus compañeros, y que no tiene ninguna intención de abandonarlo.

"Lo he pasado muy mal aquí, y muchas veces lo he pasado muy bien, pero nunca me he sentido tan arropada y tan valorada como cuando conecté desde mi casa porque yo estaba de baja", ha agradecido la tertuliana.

"En ningún momento he querido irme de Sálvame. Otros compañeros han intentado que hable mal de Sálvame, y no lo han conseguido", ha confesado García-Cortés. "Estoy muy orgullosa de seguir trabajando en Sálvame", declaraba mientras el público le aplaudía.

Pese a las palabras de García-Cortés, Kiko Matamoros aseguraba que tenía una fuente con pruebas de lo contrario. "A partir de diciembre quiero ser libre de La Fábrica de la tele y quiero que me lo gestiones todo", leía el colaborador desde su móvil.

"No me quiero liberar", insistía la damnificada. Pese a la negación de la tertuliana, sus compañeros la sometían a preguntas respecto a su situación laboral. Finalmente, Chelo García-Cortés encontraba en su móvil el mensaje que Kiko Matamoros había leído, pero lo envió en 2021.