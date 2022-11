Chelo García-Cortés busca trabajo fuera de 'Sálvame': se siente degradada y asfixiada económicamente

Chelo García-Cortés quiere salir de Sálvame y busca trabajo fuera del programa de las tardes en el que colabora. Así lo asegura, en exclusiva, la revista Lecturas, que habla de que la periodista, ahogada económicamente, lleva tiempo buscando nuevo empleo en secreto.

Según la publicación, son muchos los testimonios que avalan que desde que llegó de Supervivientes en 2019, Chelo se ha postulado para trabajar en distintos espacios, esgrimiendo que merece mucha más proyección laboral de la que tiene.

Así, y siempre según la misma información, la veterana comunicadora se habría ofrecido a la productora de Ana Rosa Quintana en multitud de ocasiones, tanto para trabajar en El programa de Ana Rosa como en el ya extinto Ya son las ocho.

La revista asegura que, entre los argumentos, está que Chelo culpa a Sálvame de haberla convertido en un personaje más de la prensa rosa, obligado a desnudar su vida privada o a hacer cosas como desnudarse. "Está resentida contra su programa", asegura la revista.

Sin embargo, a falta de ofertas y los graves problemas económicos por los que atraviesa la periodista -su deuda con Hacienda sigue siendo muy importante y tiene una enorme deuda hipotecaria-, hace que, de momento, no le quede otra que aguantar.

Además, Kiko Hernández ha revelado que él tendría constancia de que García-Cortés estaría en búsqueda de otro formato en el que colaborar por su posible tensión con María Patiño.

"No es exactamente así", respondió este miércoles María Patiño, apenada. "Yo no estoy enfadada con Chelo, pero siento que no logro nunca llegar a ella", confesó la colaboradora. La tertulian, visiblemente afectada, insistió en varias ocasiones en que no se sentía bien hablado de ello sin ella presente.