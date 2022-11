Sanidad y los médicos se reúnen de nuevo para evitar la huelga en Primaria desde el lunes

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) están reunidas desde las 17.00 horas de este viernes para abordar la convocatoria de huelga indefinida de médicos de Familia y de Pediatría que está previsto que comience el próximo lunes.

Este es el primer encuentro negociador que mantienen el departamento que dirige Enrique Ruiz Escudero y el sindicato mayoritario entre los médicos en la región por este asunto. Este jueves, ambas partes también se sentaron, pero para abordar la huelga que llevaba en marcha desde el 14 de noviembre por las urgencias extrahospitalarias. Tras horas de conversaciones, la consejería y los médicos llegaron a un entendimiento y los paros quedaron desconvocados ya bien entrada la noche.

El Gobierno regional confía en lograr el mismo resultado para la huelga promovida en la Atención Primaria. "La Consejería de Sanidad no es sospechosa de no tratar de llegar a acuerdos, siempre lo hemos hecho y vamos a seguir haciéndolo", ha señalado este viernes el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, que no ha descartado que las negociaciones para tratar de frenar el conflicto laboral se prolonguen durante el fin de semana. "Estamos totalmente a disposición de la Consejería para hablar", ha indicado por su parte la doctora Ángela Hernández, secretaria general de Amyts.

Fue el pasado día 8 cuando este sindicato registró la convocatoria de huelga indefinida para denunciar "la sobrecarga de los centros de salud, las agendas infinitas y la falta de tiempo para atender pacientes".

"Los madrileños merecen tener una Atención Primaria de calidad y no esperas de más de una semana para poder ver a su médico de Familia o pediatra", defendieron desde Amyts cuando registraron los paros. A la huelga están llamados 4.240 médicos de Familia y 720 pediatras de todos los centros de salud madrileños.