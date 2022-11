Junts Per Cat se ha sumado a las críticas al Govern por la falta de concreción en las cifras después de haber mantenido una nueva reunión este viernes por la mañana. A lo largo de más de una hora de reunión, la delegación de Junts, encabezada por portavoz en el Parlament de Junts, Mònica Sales, los diputados Jordi Munell y Joan Canadell y el ex secretario general de Economía y Hacienda, Jordi Cabrafiga, pidió el presupuesto desglosado de todos los departamentos "y no sólo de algunos", asi como los números concretos de las partidas del presupuesto en investigación, las previstas por escuelas concertadas, las partidas por la FP y el importe previsto del salario mínimo.

En otro orden, también solicitaron conocer el contenido de la ley de medidas de acompañamiento de los presupuestos, y exigieron al Govern hacer públicas las cuentas que se podrían hacer si los catalanes dispusieran "todos los recursos" que generan.

En esta reunión, la formación de Turull y Borràs tampoco entregaron el anunciado decálogo de demandas, y afirmaron que lo enviarán cunado dispongan de toda la información que han pedido.

Semanas "clave"

Ante las quejas de las formaciones con las que negocia el Govern sobre lentitud y falta de concreción, esta mañana, la consellera Laura Vilagrà, principal responsable de las negociaciones junto con la consellera de Economía, Natàlia Mas, ha insistido en que el Govern tiene la intención de llevar los presupuestos al Parlament antes de finales de año. En este sentido, Vilagrà se ha referido a las próximas semanas como "clave" en este proceso.

Las próximas semanas serán "clave" para definir las cuentas, con reuniones técnicas como las hechas el jueves con el PSC o las previstas para este viernes con los comunes y Junts. Tras el encuentro, los socialistas salieron molestos y criticaron el ritmo lento de las negociaciones, un gesto que Vilagrà enmarca en "la estrategia negociadora" del PSC, dado que asegura que no hubo queja alguna durante la reunión.

En cuanto al calendario, prevé tener el texto terminado en las próximas semanas para poder hacer frente a la compleja tramitación parlamentaria. "Queremos llevar los presupuestos al Parlament para debatirlos antes de fin de año", ha insistido.

Intensificación de las reuniones

Por eso, sin embargo, habrá que reunirse con los partidos políticos para asegurarse un apoyo suficiente como para que prosperen las primeras cuentas del Govern de ERC en solitario. En los últimos días los contactos se han intensificado, y este jueves mismo se celebró un encuentro técnico con el PSC, del que los socialistas aseguraron salir molestos porque no se trabajan los detalles de las cuentas.

"Dimos respuesta a las preguntas que nos formularon, la reunión se desarrolló de forma cordial y correcta y sin quejas dentro, a menudo se trata de estrategias negociadoras más allá de lo que necesita el país, que es tener presupuestos", considera Vilagrà. Sin embargo, asegura que el ritmo es el que toca, y que se trabaja con los tiempos previstos.

"Siempre hemos dicho que queremos presupuestos", añadió. Respecto a la posibilidad de incorporar propuestas de otras formaciones, Vilagrà asegura que quiere mantener un perfil discreto hasta que no se cierre ningún acuerdo. Tan solo apuntó a que se ha avanzado en la creación de un impuesto relativo al medio ambiente.