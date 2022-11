Kiko Hernández estalló por los mensajes que leyó de Belén Ro este miércoles en Sálvame. El colaborador, que tiene una disputa abierta con su compañera y amiga, le dedicó malas palabras desde plató. No obstante, antes de acabar el programa, pidió perdón. Y este jueves ha formalizado su disculpa.

"Yo quería preguntarte qué tal estás", ha comenzado la tertulia Adela González. Y el colaborador reconocía no haber dormido. "Antes de empezar, quiero pedir disculpas de nuevo por la actitud que tuve ayer, fuera de lugar y contexto", ha empezado a decir.

"Estoy leyendo muchas cosas por redes sociales, que es lo último que hay que hacer, pero lo estoy haciendo. Es una discusión entre amigos, que no quieran llevarlo a otro terreno", ha aclarado. "Es una discusión entre amigos, como hemos tenido 50 mil durante estos 20 años de amistad", repetía.

"Ayer tuvimos un momento de fricción, que no se lleve a nada más de lo que se está diciendo, porque es una barbaridad", ha pedido Hernández. No obstante, estas palabras han hecho reaccionar a Adela González: "Una discusión más de las que habéis tenido no". "Sí, pero esta vez ha sido en público, no en privado", le ha insistido el colaborador.

"La explosión de Kiko de ayer no es por lo de mal pagador, creo que es un tema más serio aunque no haya revelado el contenido del mensaje", ha lanzado Matamoros. "A él no le favorece el silencio y a Belén sí, porque si se hubiera contenido de esos mensajes...", reflexionaba el compañero.

"Fue una provocación y yo caí", ha recordado Hernández. "Ayer quería guerra, y yo solo tengo que decir que conmigo no vas a encontrar ninguna guerra. Dos no pelean si uno no quiere y yo me voy a quedar con lo bueno que he vivido, con nada más", admitía más tranquilo el tertuliano.