A estas alturas, sobra decir que el calzado deportivo ya no es solo para los momentos de entrenamiento. Y es que, las sneakers han sabido reivindicar su capacidad para encajar en cualquier look. Así, ya no nos extraña ver conjuntos de chaqueta o moda work office culminados con zapatillas cómodas que hacen mucho más llevadero nuestro día a día. Lo que no significa que dejemos de recurrir a las marcas en las que confiamos para calzarnos durante las sesiones deportivas en busca de modelos más casuales. De hecho, muchos de ellos tienen inspiración sporty, como las Vans de claro influjo skeater o las Speedcroos, de Salomon, surgidas de los neumáticos de motocross.

Lo mismo ocurre con el modelo Court Legacy de Nike, firma que también se inspira en elementos de la vida cotidiana como gofres para crear sus modelos icónicos. Este nos transporta a las pistas de tenis con un diseño que combina deporte y estilo casual, por lo que es un básico imprescindible de la moda urbana. Además, están elaboradas con materiales sostenibles. ¿Qué más se puede pedir? Pues que tengan buen precio, algo que ahora se cumple gracias al descuento del 30% que tanto el modelo para él como para ella tienen en la web de Nike. De costar 74,99 euros, ahora pueden ser tuyas por 52,47 euros.

Nike Court Legacy, para él y ella. Nike

Por qué elegir las Nike Court Legacy

Puede que las lleves viendo años por las calles y soñando tener unas, pero, quizás, no conoces la historia de una de las zapatillas emblemáticas de Nike. Su diseño rinde homenaje a las raíces de la cultura del tenis, pero modernizadas con algunos toques que nos encantan (¡sobre todo si escogemos el modelo tricolor en blanco, negro y marrón!). Además, la parte superior de rugoso, las costuras tradicionales y un swoosh retro permiten combinar deporte y moda. Eso sí, tenemos una mala noticia: debido a la rebaja aplicada, solo están disponibles los últimos números, tanto para él como para ella, así que, ¡no las dejes escapar!

