Rusia afirma que la invasión de Ucrania "no sería necesaria" si Estados Unidos "hubiera presionado a tiempo" a Kiev

El portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, ha afirmado este jueves que la invasión de Ucrania "no habría sido necesaria" si el Gobierno de Estados Unidos hubiera ejercido su influencia sobre Kiev y hubiese "presionado a tiempo" al país.

"Washington dice que si no hubiese bombardeos rusos no se habría producido la caída de un S-300 de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Polonia. Pero si sigues esta lógica, entonces habría que revisar la situación en otra dirección y habría que concluir que si no se hubiese producido una total falta de disposición por parte de Estados Unidos y la OTAN a abordar las preocupaciones de Rusia, no se habría producido una operación militar especial en Ucrania", ha aseverado.

Así ha respondido durante una rueda de prensa a las preguntas sobre la principal causa de la caída de un misil en el este de Polonia, un hecho que se ha saldado con dos muertos. En este sentido, ha reafirmado que la "causa principal" de esta situación son las acciones de Estados Unidos y la OTAN.

"Si Estados Unidos y la Alianza hubieran presionado entonces al régimen de Kiev y hubiesen dado garantías de que no llevarían a cabo una nueva guerra civil y un ataque contra su propia población en dos repúblicas ya independientes, entonces no habría operación especial", ha incidido en relación con el nombre dado a la invasión por parte del Gobierno ruso.

Sobre este asunto, ha matizado que la invasión seguirá adelante, precisamente, hasta que Moscú "logre sus objetivos", dado que "la parte ucraniana no desea sacar adelante negociación alguna". "No hay negociaciones públicas de momento", ha subrayado.