Tener un vestidor dentro del dormitorio, despensa en la cocina o rincones de lectura donde aprovechar una zona muerta del salón son cosas con las que mucha gente sueña. Pero, además de la obra que hay que realizar para eso y de los muebles que hay que comprar, también hay que pensar en una instalación eléctrica apropiada, o no. Si has conseguido un vestidor, un armario profundo o un rincón de lectura y todavía no has hecho la instalación eléctrica puedes solucionarlo con unas luces led inalámbricas y con control remoto que arrasan en redes sociales ahora, precisamente por su practicidad y por la facilidad con la que podemos tener luz en sitios oscuros.

Solo tendrás que pegarlas en el techo, en el armario o dónde tú quieras con un adhesivo fácil que incorporan y al pulsar sobre ellas podrás tener la intensidad de luz que quieras. Pero, también puedes controlarlas con un mando a distancia que puedes colocar con un soporte fácilmente en cualquier estancia. La solución perfecta (¡y económica!) para todos los rincones de tu hogar sin luz. En TikTok o Instagram está arrasando este producto por práctico y por barato. Y, como nunca antes lo habían hecho unas luces led.

Las que triunfan en redes

El modelo que triunfa en redes sociales es este de AliExpress y puede costarte desde un euro hasta 13 euros, así que no dejes escapar esta oportunidad.

Luces led inalámbricas y con mando remoto. AliExpress

Y, si quieres una versión un poco más sofisticada, disponible en Amazon, las de la marca Cadrim con distintas intensidades son lo que buscas. Tiene en total cuatro modulaciones distintas de luz y control manual y remoto como las anteriores. Lo mejor es que este modelo incluye también un apagado automático cuando transcurre un tiempo seleccionado.

Luces regulables e inalámbricas de la marca Cadrim. Amazon

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

