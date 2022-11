El precio del alquiler no para de crecer, de hecho, han subido ocho veces más que los salarios de los jóvenes desde la crisis de 2008. Por eso, las viviendas de pocos metros cuadrados o las famosas minicasas están a la orden del día y hay que hacer auténticos malabares para que quepan todas las cosas en casa. Pero, existen unos trucos y productos que pueden ayudarnos a ahorrar espacio en todas las estancias del hogar. De esta forma, por fin, todas las camisas cabrán en el armario o los productos de belleza en el cuarto de baño. Así que, si también quieres ganar metros de espacio en la cocina, el baño o la habitación toma nota de esta selección que hemos preparado desde 20deCompras.

Organizadores de armario o perchas multifuncionales donde poder colgar varias prendas a la vez son algunas ideas para ganar espacio en el armario. Y, fuera de él, cada vez más gente amuebla habitaciones con camas altas para introducir un buen escritorio en la parte inferior, por ejemplo. El secreto está en amortizar cada metro cuadrado porque está muy caro. Amazon puede ayudarte mucho en esta tarea, así que copia estas ideas para tu habitación baño o cocina.

Ahorra espacio en el armario

Muchas veces entre camisas, pantalones, camisetas y jerséis no nos cabe todo en el armario. Por muchas perchas que tengas, cuando no hay más espacio, no hay nada que hacer. ¿O sí? Existen unas perchas multifuncionales disponibles en Amazon que te ayudan a ahorrar hasta el 80% del espacio de tu armario.

Y, para toda aquella ropa que no cuelgas en el armario como las camisetas de deporte, puedes organizarlas una encima de la otra, pero sin que se arruguen y de forma que ocupen menos espacio gracias a este organizador de camisetas.

Por último, no olvides los cajones de tu ropa interior porque pueden estar también ordenados para ahorrar espacio y que te quepan más calcetines. Este pack te encantará porque tiene los espacios perfectos para separar y ordenar los calcetines, la ropa interior y los sujetadores, por ejemplo.

¡Y en la cocina!

Pasemos ahora a la cocina, una de las estancias de la casa donde más espacio falta entre productos de limpieza, comida, electrodomésticos y otras cosas. Solo necesitarás una estantería versátil para colocar en el hueco del fregadero para tener todo ordenado. Y si es deslizante, ¡mejor!

Esta con dos niveles, con un estante deslizante, cuatro ganchos, dos cestas, un cajón extraíble y que se puede colocar debajo del fregadero es perfecta. Además, posee la etiqueta Amazon Choice que el ecommerce otorga a aquellos productos con mejor relación calidad-precio.

Ahorra espacio en el baño

Por último, no podíamos cerrar esta lista sin pensar en el cuarto de baño. Muchas veces son tan pequeños que solo con el plato de ducha, el inodoro y la pila ya no cabe nada más. Pero, ahora, existen los muebles con estanterías que se pueden colocar encima del inodoro, sin molestar ni ocupar espacio.

