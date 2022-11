Las historias de 'Nunca Jamás' y de estrellas se cuentan mejor con este proyector quitamiedos para la habitación de los peques

La misión de las luces quitamiedos para los peques de la casa es que no pasen miedo por la noche en la oscuridad y las hay muy cutes y de bajo consumo o con apagado automático. Pero, las lámparas quita miedos también pueden evolucionar hasta convertirse en auténticos proyectores de historias o de estrellas que les hagan soñar estando despiertos y no solo les protejan del miedo y la oscuridad estando dormidos. Qué niño no ha soñado con coger una estrella o con tocar la luna, así que toma nota porque hay un dispositivo en Amazon que les puede acercar a este sueño, al menos, a la hora de dormir.

La luz nocturna disponible en Amazon que te encantará es una con proyección de estrellas y rotación ¡360 grados! Esta lámpara puede actuar de luz quitamiedos con diferentes colores, pero, también como proyector de un cielo estrellado donde se pueda ver la luna y las estrellas girando en el techo de la habitación de nuestros hijos, quienes soñarán con los ojos abiertos. Además, tiene tres modos distintos de funcionamiento y es fácil de trasladar de una habitación a otra de la casa.

Tus hijos no volverán a tener terrores nocturnos. Amazon

Relajarse antes de dormir con este proyector será más fácil, tanto para los peques como para los mayores de la casa. Además, sus luces en diferentes colores ayudan también a crear luz de ambiente o, incluso, a alumbrarnos mientras leemos un cuento a nuestros hijos o nuestra novela favorita antes de dormir.

