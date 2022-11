Un historiador aficionado encuentra una moneda del siglo XV que podría cambiar (algo) la historia de Canadá

Cuenta la historia que los europeos llegaron por primera vez al continente americano cuando los vikingos se asentaron brevemente. En 1492, Colón llegó a las Bahamas, La Española (actual Santo Domingo) y Cuba. En 1583, los ingleses fundaron St. John's en Terranova, su primer campamento estacional en Norteamérica.

Ya en 1600, los franceses establecieron su primer puesto comercial estacional y en 1603 el explorador francés Samuel de Champlain estableció los primeros asentamientos europeos permanentes en Port Royal y Quebec. Y sin embargo, ahora ha aparecido en suelo canadiense una moneda inglesa del siglo XV.

El hallazgo supone un rompecabezas histórico para los arqueólogos

La moneda es por lo menos 70 años anterior a la llegada del explorador John Cabot a Terranova. Se trata de un cuarto de oro del reinado de Enrique VI, acuñado en torno al 1425.

Embarcación en San Juan de Terranova. PxHere

Ha sido descubierta en la costa sur de Terranova y es probablemente la moneda inglesa más antigua descubierta en Canadá. De hecho, podría reescribir los libros de historia sobre la presencia europea en la región.

Hasta ahora, la moneda inglesa más antigua conocida era un medio groat encontrado en el sitio histórico provincial de Cupids Cove Plantation. Databa de la década de 1490 y fue hallada en Terranova en 2021.

Una moneda de oro en la playa

La nueva moneda fue encontrada este verano por Edward Hynes, un historiador local amateur, quien -como corresponde- informó de su hallazgo a la Administración, detalla el Gobierno de Terranova y Labrador en un comunicado.

La posibilidad de una ocupación europea anterior al siglo XVI sería sorprendente"

La moneda de 600 años anterior al primer contacto europeo documentado con América del Norte desde los vikingos y fue descubierta en una playa. "Salió de la tierra como si hubiera sido acuñada ayer", le ha dicho a la CBC (la radio pública canadiense) el arqueólogo provincial Jamie Brake.

De momento, las autoridades canadienses mantienen en secreto la ubicación específica del hallazgo, una playa cercana a un yacimiento arqueológico registrado que data del siglo XVIII. Y es que el sitio no está siendo objeto de una excavación activa, es decir, no está especialmente protegido. "Intentamos ser muy imprecisos en cuanto a la ubicación", dice Brake.

Es difícil explicar por qué está ahí, quién la dejó caer. No es el tipo de cosa que se espera que esté en los bolsillos de un pescador"

La moneda descubierta se acuñó en Londres en algún momento entre 1422 y 1427. Según los expertos, este tipo de moneda se dejó de acuñar en torno a 1470, "por lo que el hallazgo supone un rompecabezas histórico para los arqueólogos", comenta la CBC. "La posibilidad de una ocupación europea anterior al siglo XVI sería bastante sorprendente", asegura el arqueólogo.

Localidad de Port aux Basques, en Terranova (Canadá). GOOGLE STREET VIEWS

"Entre Inglaterra y aquí, la gente de allá aún no conocía Terranova o Norteamérica en el momento en que se acuñó esta moneda. Así que eso es lo realmente emocionante de esto", resume Brake. ¿Cómo llegó a Terranova una moneda de 1425?

Es probable que ya no estuviera en circulación cuando se perdió, aunque eso no ayuda a responder cómo llegó allí. "Es difícil explicar en este momento por qué está ahí, quién la dejó caer. No es el tipo de cosa que se espera que esté en los bolsillos de los pescadores migratorios", explica el experto. Es probable que el misterio no se consiga desvelar en un buen tiempo.