Los jugueteros prevén subir las ventas y dicen que habrá contención en los precios: "Se está intentando que el precio no se dispare"

Los familias españolas que compren juguetes estas Navidades quizá tengan que pagar un poco más por adquirir estos artículos, aunque menos de lo que ha subido el coste de la vida en el último año, donde la inflación se ha disparado hasta el 7,4%, según los datos definitivos sobre el IPC publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)

La presidenta de la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ), Marta Salmón, y Fernando Pérez, director de la consultora NPD Group España, han ofrecido datos este miércoles sobre el sector y han explicado que los fabricantes están haciendo un gran esfuerzo para que los precios no se disparen y que desde luego no se trasladará el IPC general al precio final de estos productos, que en la actualidad soportan una inflación de alrededor del 4%.

"Estamos preocupados por la inflación. Los fabricantes han hecho un importantísimo esfuerzo en contener los precios. Nuestro sector es muy sensible al precio, porque somos muy estacional, por lo que hay que destacar el gran esfuerzo de todas las empresas para tener precios atractivos en esta campaña de Navidad", ha recalcado Salmón.

En la misma línea, Pérez ha reiterado que en 2022 los fabricantes de juguetes están intentando contener los precios pese a que al incremento de costes que sufren por la subida del precio de las energía y las materias primas. "Las empresas están intentando que el precio no se dispare y pensamos que no será tan determinante como en otros sectores", ha señalado. Hay que señalar que en el precio final no solo influyen los fabricantes, sino que también están los distribuidores y el precio final que quieran ofrecer a sus clientes.

En cualquier caso, se han mostrado optimistas de cara a la campaña de Navidad y al cierre de 2022, donde prevén un ligero crecimiento entre el 2% y el 3%, recuperando así en el mercado interno los niveles previos a la pandemia del coronavirus. Solo en la campaña navideña se venden el 75% de los juguetes de todo el año.

De hecho, Pérez ha avanzado que este año se espera que la última semana del año sea la más fuerte y suponga el 10% de las ventas del año. "Todo el negocio del año se puede jugar en una semana, ya que diciembre supondrá este año un 40% de las ventas", ha indicado.

De esta forma, el sector ha avanzado que a pesar de la actual coyuntura económica, los rangos de precio que mejor se están comportando en esta campaña navideña oscilan entre los juguetes de 30 a 50 euros, mientras que los productos por debajo de 10 euros muestran peores registros.

Crecimiento de las exportaciones

El crecimiento que también vendrá impulsado por las exportaciones, que suponen el 40% de la facturación. En concreto, el sector espera un crecimiento de las ventas de juguetes españoles al exterior entre el 5% y el 6%, siendo sus principales mercados de destino Francia, Portugal e Italia, seguidos ya en menor medida por Alemania y Reino Unido.

Una campaña de Navidad donde el mercado de las licencias sigue creciendo e impulsando las ventas de la industria juguetera, ya que acumula un crecimiento acumulado del 14% a octubre en España y cuenta ya con una cuota del 30% del mercado.

"España siempre ha tenido una tendencia alta y tiene mucho tirón entre los consumidores. Los clásicos como Jurassic Park, Pokémon, Marvel o Dragon Ball estarán entre los más vendidos", ha indicado Pérez, que ha destacado que este año los juguetes relacionados con el fútbol, debido a la celebración del Mundial en estas fechas.

Junto a las figuras de acción de superhéroes también presentan una gran demanda para este año los juguetes relacionados con las construcciones, sin olvidar las muñecas, que es una categoría "muy fuerte" en España y el aumento de los juguetes para los adultos -los denominados kidults-, quienes acaparan el 25% de las ventas.