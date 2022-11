'Sálvame' habla con el escritor del libro que detalla la estancia de Urdangarin en la cárcel: "Usaba 200 metros de patio y 100 de casa"

Hasta ahora eran poco conocidos los detalles de la vida en prisión de Iñaki Urdangarin, pero este martes Sálvame ha hablado con el periodista Nacho Gay, quien ha escrito un libro sobre la estancia penitenciaria de Iñaki Urdangarin.

Concretamente, Terelu Campos ha entrevistado al autor de Urdangarin: Relato de un naufragio en un espacio simulando una cárcel, y le ha contado algunos de los privilegios que el yerno del rey emérito tuvo en su condena de dos años y medio en la prisión de mujeres de Brieva, Ávila.

A través de un teléfono y un cristal, el periodista le ha contado a la colaboradora cómo era la cárcel de Urdangarin. "El módulo de tránsito en el que estaba, porque era una cárcel para mujeres, se pintó y se reformó días antes de que entrara en la cárcel", ha explicado el autor. Una reforma que acondicionó la estancia con comodidades, como aire acondicionado. Además, era el primer preso que dormía en cama de matrimonio.

Imagen de Iñaki Urdangarín en 'Sálvame'. Mediaset

"Se buscó un pacto para que tuviese que relacionarse con otros hombres por cuestiones de seguridad. Si hubiese vivido con hombres probablemente alguno le hubiera atacado para salir en informativos. Tenía que estar solo", ha contado. Por otro lado, "no era exactamente una celda" donde pasó su condena, pues disponía de las salas comunes del módulo, las cuales personalizó al ser el único preso.

Entre los privilegios que tuvo destacan "los que tenía por estar en una cárcel de mujeres". "Tenía un espacio más grande de lo normal", ha afirmado Gay, pues "de los 500 metros él usaba 200 metros de patio y 100 metros de casa construida".

Sin embargo, esto también tenía una parte negativa, tal y como ha defendido el autor: "Vivió en soledad durante dos años y medio, y en el libro se cuenta un poco cómo también le llevó a una depresión psicológica muy grande".

"Urdangarín era un hombre obsesionado con el deporte. Las fuentes que me han contado cómo vivía en Brieva comentaba que este hombre aguantaba horas en la bicicleta, y un día le dio un pampurrio y tuvo que ser atendido médicamente", ha relatado el periodista.

Terelu Campos no ha querido perder la oportunidad de preguntarle si hizo algún vis a vis con la infanta Cristina, a lo que Gay ha contestado: "Me habéis metido en un locutorio, pero Urdangarín no quiso ninguno jamás y eran para las mujeres". Sin embargo, no pidió ninguna visita íntima: "Él recibía de tú a tú a todas sus visitas, pero no solicitaron él ni la infanta ni un solo vis a vis".

En cuanto a las mayores decepciones de Urdangarín en la cárcel, Gay ha destacado que "las visitas de la infanta fueron decreciendo". "Un día su hija Irene no se presentó a prisión y le plantó por hacer planes con sus amigos. Se llevó un disgustó enorme y así se lo comentó a sus amigos", ha revelado. Además, se refugió en la religión y tuvo una gran relación con el capellán.