Terelu Campos asegura que la pastilla que tomaba en 'Sálvame' le ha "salvado la vida en muchos momentos"

Terelu Campos no gana para sustos. Y es que la periodista ha contado en su blog de Lecturas la manera en la que se enteró de que Carmen Borrego estaba siendo atendida por el servicio médico de Telecinco.

"Me asusté más porque mi amigo Kike Calleja estaba dando la noticia y hacía cinco minutos que había hablado con él de otras cosas y me extrañó que no me hubiera dicho nada", asegura la colaboradora.

Su hermana acababa de sufrir una taquicardia tras conocer varios de los contenidos que se iban a tratar en el programa, entre ellos las declaraciones de Alejandra Rubio sobre Paola Olmedo.

Así pues, Terelu comenta que, en ese momento, "no sabía si llamar a Carmen", ya que por su cabeza pasaron muchos pensamientos. Entre ellos, si María Teresa Campos o José Carlos Bernal, marido de su hermana, estarían viendo la televisión en ese preciso instante.

Finalmente, fue la propia Carmen quien avisó a Terelu a través de un mensaje de audio diciéndole que le habían hecho un electrocardiograma y que se lo tenían que repetir, pero que estuviese tranquila.

"Al rato, vi en directo que salía del gabinete médico y que le habían dado un Sumial 10. No quiero hacer apología de los medicamentos, pero qué maravilla es esta pastilla", prosigue la comunicadora en su texto, comentando que le hace gracia que su hermana haya aceptado a tomarla ya que alguna vez le ha criticado a ella por hacerlo.

"Esta pastilla hace que te sientas en paz y, antes de empezar el programa, estar relajada te ayuda muchísimo", confirma la malagueña, reafirmando que este medicamento le ha "salvado la vida en muchos momentos".

Afortunadamente, la mediana de las Campos se relajó al ver que Carmen Borrego volvía a entrar a plató. "Esto no tiene nada que ver con lo que dijo mi hija, sino con conversaciones previas de mi hermana para que participara en algo que no quiere hacer, al menos por ahora" fue el motivo por el que Carmen tuvo que ser atendida.

Por último, y para ponerle un toque de humor al tenso momento que ha relatado, Terelu informa a sus lectores sobre lo que le ha regalado a su hermana para su cumpleaños: "Unos botines que se ha comprado ella. Le tengo que hacer el bízum, así que soy una morosa".