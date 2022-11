FTX denuncia un "pirateo o robo" de sus cuentas horas después de la bancarrota

Pocas horas después de declararse en bancarrota, FTX, la segunda mayor plataforma de intercambio de cripstomonedas a nivel mundial, que ha podido dejar un agujero a sus clientes de 8.000 millones, ha descubierto "transacciones no autorizadas" en sus cuentas, dentro de un posible "hackeo" de transferencias sospechosas por valor de unos 500 millones de euros fruto de un "pirateo o robo", según adelantó The New York Times.

John J. Ray III, el recién nombrado director ejecutivo de FTX, tras la renuncia de Sam Bankman-Fried por el colapso, dijo en un comunicado que "se ha producido un acceso no autorizado a ciertos activos" y que la empresa estaba en contacto con los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los reguladores.

El hackeo es un episodio más de las desgracias que acumula FTX desde la semana pasada, cuando no pudo hacer frente por escasa liquidez a las peticiones de reembolso.

Hay millones de clientes con criptodepósitos perdidos, el agujero se calcula en 8.000 millones, lo que ha desencadenado investigaciones policiales que podrían dar lugar a cargos penales.

FTX se convirtió rápidamente en uno de los sitios de cifrado más grandes del mundo. Su colapso fue precedido por la decisión de prestar activos de clientes por valor de miles de millones de dólares para financiar apuestas arriesgadas de Alameda, el fondo de cobertura de criptomonedas de su propio director Bankman-Fried.

Binance, la plataforma líder mundial de intercambio de criptomonedas, y que descartó salir al rescate de FTX, ha pedido mayores regulaciones para evitar las prácticas tramposas que han terminado en el colapso de FTX, que creó una moneda propia para comprar activos riesgosos que después implosionó. Y ha calificado el momento actual de las criptos, como la crisis de Lehman a la economía.

Investigación en Bahamas

FTX trasladó su sede de Hong Kong a las Bahamas el año pasado, donde un equipo de la Subdivisión de Investigación de Delitos Financieros está investigando si hubo "conducta delictiva" en el colapso de la plataforma de criptomonedas con sede en Nasáu, y hay temores sobre su efecto en las finanzas públicas del archipiélago.

También están investigando el derrumbe de la plataforma fiscales federales de Estados Unidos, en particular por el uso de dinero de clientes en arriesgadas inversiones de una de sus firmas asociadas.

Por su parte, Sam Bankman-Fried afirmó ante los medios de comunicación locales que acepta la responsabilidad de la caída.

Está siendo un mal año para las criptomonedas. Después del batacazo de mayo, llega la bancarrota de FTX, con lo que el valor de las monedas digitales se ha desplomado más de un 65%. Bitcoin se cotizaba a alrededor de 16.500 dólares el lunes, según CoinDesk, y podría seguir cayendo, hasta los 10.000. Ether, por su parte, se cotizaba a 1.230 dólares, tras caer el 20% en la última semana.