Fani Carbajo se sincera con sus seguidores y habla sobre su situación sentimental tras su ruptura con Christofer Guzmán

Después de finalizar su relación con Christofer Guzmán, Fani Carbajo no se encuentra en el mejor momento de su vida. Si bien fue ella quien propuso la terminar, la exconcursante de la Isla de las Tentaciones se encuentra anímicamente devastada.

Después de diez años juntos, y de casarse en el mes de junio, su amor se ha agotado. Por ello no es de extrañar que la madrileña no tenga fuerzas ni para levantarse de la cama. Sus amigas están siendo su máximo apoyo, y no paran de consolarla. Así lo cuenta quien participó en Supervivientes a través de su canal de mtmad.

No se arrepiente de su decisión, aunque no puede negar que le duela. Y es que la pareja comparte mucho más que una historia de amor. Ambos han estado viéndose después de la ruptura por el bien de su hijo, Emilio, de 14 años, así como por sus mascotas y el negocio del que ambos son dueños. “No sabéis por lo que estoy pasando, estoy muy mal".

Debido a la situación tan delicada que tanto Fani Carbajo como su ahora expareja Christopher Guzmán están viviendo, la colaboradora de televisión no ha duda en recordar lo importante que es cuidar la salud mental. "Le vendría bien ir al psicólogo” le ha aconsejado al padre de su hijo.