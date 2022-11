Raquel Mosquera llega a 'Sábado Deluxe' dispuesta a desmentir muchas de las cosas que se ha dicho sobre ella y sobre su relación con Pedro Carrasco. En 'En el nombre de Rocío', Rocío Carrasco ha hablado largo y tendido, pero se ha tenido que enfrentar a varias encrucijadas donde se le ha techado de mentirosa.

Para empezar, Raquel Mosquera ha denunciado que Jorge Javier Vázquez no la sigue en Instagram y que Jimmy Giménez Arnau insinuó que Pedro Carrasco, su amigo, era homosexual. Pero minutos más tarde, el presentador ha destapado que ambas cosas son mentira: sí que sigue a la invitada en esta red social y Jimmy precisamente dijo lo contrario en 'Hormigas blancas'. Este ha sido el tenso momento que han vivido Jimmy y Raquel cuando ella ha dicho esto y él la ha llamado 'cerda' por inventarse esta mentira.

Lamentó Rocío Carrasco en su docuserie que era una pena que a su padre le recuerden por cuatro reportajes que hizo con Raquel Mosquera y ella asegura que todos los que hicieron eran consentidos y de mutuo acuerdo. Pero Lydia Lozano tiene algo que decir al respecto: el reportaje fotográfico en el que pillaron a la pareja en las puertas de un centro de adopción en Brasil, no fue consentido. De hecho, Pedro "me confesó, llorando, que se arrepentía de haberlo hecho". "Viene a decir que no es verdad y que no sabía que ese sitio donde se hizo la portada era un sitio para adoptar niño", añade Lydia.

Hace un tiempo, Raquel Carrasco llegó a afirmar que Pedro Carrasco "salió haciendo eses" tras una tensa bronca que vivió con su hija, Rocío Carrasco, pero desde entonces se han dado varias versiones. ¿Las eses las hizo por haber bebido o por los nervios y el disgusto que llevaba encima? Raquel se explica y responde a todas las preguntas.

Raquel siempre ha dado su versión sobre el cuaderno particional tras la muerte de Pedro Carrasco, pero Rocío se encargó de desmentir sus palabras en 'En el nombre de Rocío'. ¿Qué tiene que decir Raquel? Ella también muestra sus documentos, pero los colaboradores tienen muchas hacia ella, según la versión que ella ha dado en entrevistas pasadas. Ante esto, llega Montse Suárez, que se ha estudiado el caso a fondo: "Ha faltado a la verdad, consciente o inconscientemente".

"No ha dicho la verdad", añade la abogada, que desgrana, paso a paso, todo este complejo asunto legal que trajo la herencia del boxeador y pone contra las cuerdas algunas de las afirmaciones que Raquel Mosquera ha ido desvelando en varios platós de televisión. Raquel Mosquera sostiene que Montse miente y que ella no tiene su dialéctica profesional para defenderse. Se viven varios e inevitables enfrentamientos.

Jorge Javier Vázquez, a Raquel Mosquera: "Nos has mentido durante años"

Raquel Mosquera calificó a Antonio David Flores como "el verdadero quebradero de cabeza" de Pedro Carrasco, pero cuando él falleció, Raquel mostró una relación cercana con el exguardia civil. ¿Por qué se posiciona a favor de él si su marido no lo tragaba? Jorge le pregunta en varias ocasiones qué relación tiene con 'el ser', pero ella no responde y se va por las ramas: "Eres una lianta, no te conviene porque sabes que has metido la pata". "Nos hemos dado cuenta de cómo nos has engañado durante años y cómo nos has metido la bola", reflexiona el presentador.