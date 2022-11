Jorge Javier Vázquez frena en el 'Deluxe' los ataques de Rosa Villacastín: "Basta ya, respétame"

Jorge Javier Vázquez estaba viviendo una tensa noche junto a Raquel Mosquera, pero lo cierto es que estaba controlando la situación tirando de profesionalidad y humor en algunos momentos de la entrevista. Pero ha habido un momento en el que ha dejado a un lado las risas y se ha dirigido muy serio a Rosa Villacastín.

“Por todo el respeto que te tengo, basta ya”, le advierte el presentador en pleno directo, dejando sin palabras a los colaboradores presentes en plató. Y es que la periodista ha escrito un tweet que veía a decir lo siguiente: “Jorge Javier Vázquez, estás abducido por Rocío Carrasco. Raquel Mosquera ha cuidado como nadie a Pedro Carrasco”.

Cansado, Jorge ha tomado la palabra: “En tus historias no me metas, llevo años defendiendo mi profesionalidad para que ahora le des al dedito y no me respetes. Hay mucha gente que me tenéis hasta las narices y me callo por la educación que mucha de vosotras no tenéis conmigo, no tenéis ningún tipo de respeto, ¿me has entendido? Deberías quedarte con aquel lema de la pandemia, el ‘quédate en tu casa”.