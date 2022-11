La escatológica broma que George Clooney le gastó a su compañero de piso a costa de su pequeño gatito

El actor George Clooney no siempre fue un actor de éxito millonario, pues como casi todos los artistas, empezó desde abajo y tuvo que apañarse con poco dinero. En esas se encontraba cuando era joven y tenía que vivir en el sofá de un amigo.

Clooney vivía con su colega el también actor Richard Kind, que le cedió su sofá después de que el actor rompiera con una pareja y se quedara sin lugar donde vivir.

"Él estaba trabajando, estaba haciendo el show de Carol Burnett así que salía a trabajar a diario y yo no hacía nada, como actor en paro", contaba Clooney en el programa de Howard Stern.

Richard Kind tenía un pequeño gatito, cuya caja de arena estaba junto al retrete del único baño de la casa. Como su compañero no lo hacía, Clooney comenzó a limpiar el arenero, quitando las cacas, sin que se le ocurriera decirle nada al respecto a Kind.

"Un día entró en el baño y me dijo: 'mi gatito no está cagando y creo que van tres días'... y yo no dije nada", relataba entre risas el actor. Así que su compañero empezó a preocuparse porque Clooney siguió limpiando las cacas sin decir nada durante días.

Hasta que llegó el colofón. "Un día estaba limpiando la caja cuando se me iluminó la bombilla y solté yo una enorme cagada en la caja de arena del gato y esperé a que Richard volviera a casa", narraba Clooney.

Así que Kind llegó a casa, entró al baño y Clooney, que no había dicho ni una palabra oyó gritar: "¡Oh, dios mío, oh, mi gato, no vas a creer lo que ha hecho!", contaba el actor mientras se partía de la risa.