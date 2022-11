El pasado 29 de julio, un juez reconocía por primera vez la muerte de un extrabajador del Metro de Barcelona a causa de la exposición al amianto en su puesto durante 20 años. El exempleado falleció de cáncer en el año 2019 y en su sentencia, el magistrado indicaba que la compañía no evaluó los riesgos laborales por la presencia de este material en sus instalaciones, sobre todo en los túneles, y en los convoyes.

Este fallo abrió la posibilidad de que trabajadores o exempleados presenten más demandas por su exposición al asbesto en su práctica profesional y por enfermedades derivadas o asociadas a este hecho. También ha motivado que una treintena de estos empleados de TMB se asocien y funden por su cuenta la Asociación de Trabajadores Expuestos o Afectados por Amianto de la Metrópolis de Barcelona (ATEAAMB).

Como presidente de esta entidad, que se presenta el próximo martes en el Col·lectiu Ronda de Barcelona, que les asesora con los abogados laboralistas Àlex Tisminetzky y Mireia García al frente, está Ángel Pobo, de 44 años, empleado de Mantenimiento del Metro de Barcelona y afectado por engrosamiento pleural y placas pleurales no calcificadas, como denunció en 20minutos.es en el año 2019. El comité de empresa empezó a revelar la existencia de trabajadores afectados por asbestosis en 2018.

Pobo comenta a este diario que la ley de protección de datos les impidió conocer los casos que afloraron de afectaciones por el amianto entre los 1.047 miembros de la plantilla sometidos a pruebas médicas por parte de la empresa (a TAC). De los 28 afectados reconocidos en el año 2019, y cuyos casos clínicos están controlados en estos momentos, 24 presentan engrosamientos pleurales como el de Pobo, dos placas pleurales no calcificadas, uno placas pleurales calcificadas y uno más un carcinoma broncopulmonar.

Reubicaciones y reducciones de jornada

El boca a oreja entre los propios trabajadores hizo que una decena de ellos, casi todos de las áreas de Mantenimiento y Material Móvil, se conocieran, y que una treintena funden ahora la ATEAAMB. Pobo explica que, además del fallo judicial, les animó a hacer frente común el hecho de que Transports Metropolitans (TMB) no esté concediendo todas las reubicaciones de los trabajadores afectados por el amianto, tal y como prometió en 2019. Y que algunas de estas se estén dando por motivos psicológicos y no físicos. Este es el caso del propio Pobo.

Otro aspecto que les preocupa y que quieren que figure en el nuevo convenio que están negociando la empresa junto a los 8 sindicatos (cinco de ellos, mayoritarios) es que tampoco se estén asegurando las reducciones de jornada a los 58 años que se habían apalabrado para este colectivo de afectados. Así como que haya algunos empleados que sigan sometiéndose a un TAC anual y otros que no, con la justificación de que estas pruebas les exponen a radiaciones. También exigen disponer de los informes médicos de Neumología antes de que sean dados de alta como pacientes.

En Mantenimiento de Estaciones, Señalización Ferroviaria, Tramvia Blau

y Material Móvil hay una plantilla de un millar de personas, el 12,7% del total de 7.834 empleados del Metro de Barcelona

Con la asociación, piden a la dirección de TMB "estar presentes en algún tipo de mesa técnica, grupo de trabajo o la opción que se considere más oportuna, formada por empresa y sindicatos" con el fin de "colaborar en resolver los problemas que surjan y facilitar la transferencia de la información y dudas que como asociación recojamos de los trabajadores".

Y que, entre otras funciones, se amplíe el radio de posibles trabajadores afectados por el amianto a los conductores, agentes o a la plantilla de Proyectos. En Mantenimiento de Estaciones, Señalización Ferroviaria, Tramvia Blau y Material Móvil hay una plantilla de un millar de personas, el 12,7% del total de 7.834 empleados del Metro de Barcelona.

Uno de los asociados que no presenta una enfermedad directamente atribuible al amianto, pero sí una sintomatología compatible con la exposición al asbesto, es Antonio Rosique. Lleva 25 años trabajando en el metro y de 2000 a 2007 lo hizo en la Unidad de Equipamiento de Estaciones en Can Boixeras (L'Hospitalet de Llobregat). Ahora está en oficinas, aunque un buen porcentaje de su jornada semanal lo pasa en túneles, un área que no ha sido liberada de amianto. Rosique denuncia que no ha sido reubicado de puesto de trabajo, lo que le ha provocado "un cuadro de ansiedad".

Un inventario realizado por TMB detectó 293,4 toneladas de materiales de construcción con amianto a aislar o retirar hasta este año 2022

293,4 toneladas de elementos con fibrocemento en la red

En 2019, TMB adjudicó un contrato de 1,1 millones de euros por la vía de emergencia a 9 empresas externas encargadas de localizar y retirar el amianto del suburbano barcelonés. El inventario de elementos con fibrocemento de la red de Metro que la compañía inició en 2017 detectó en 2019 la presencia de un total de 293,4 toneladas de materiales de construcción con amianto a aislar o retirar hasta este mismo año 2022 por valor de 5 millones de euros. Desde 2006, TMB eliminó 108,7 toneladas más de elementos con amianto de la red, que se han encontrado en planchas, paneles, tubos o canalizaciones.

El fallo favorece a trabajadores "pasivos" afectados

La abogada Mireia García, que fue la encargada de presentar y defender la demanda del trabajador fallecido cuya sentencia salió en julio, explica a 20minutos.es que la importancia para el colectivo de este el fallo es que demuestra que pueden haber "trabajadores pasivos" afectados por el amianto. El empleado que murió de cáncer no era mecánico, "no había agujereado convoyes ni tocado frenos", comenta García, pero sí que manipulaba cajas de voz (que sí que contenían amianto) y se movía por los túneles (que no han sido desamiantados) donde este tóxico podría respirarse.

"Esto es muy importante porque hay trabajadores que no han sido mecánicos, pero que tienen placas pleurales. De hecho, el demandante no constaba en la lista de personas posiblemente afectadas por el asbesto en el Metro y no fue sometido a las pruebas neumológicas", indica la abogada.

La sentencia "sienta precedente" para todos ellos. No es firme y está pendiente de que la ratifique o no el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y podría acabar en el Tribunal Supremo.

García considera que el hecho de que se cree esta asociación de trabajadores les puede "dar fuerza de cara a solicitar proposiciones de ley y a llevar a cabo negociaciones con la empresa", independientemente de que los asociados puedan estar afiliados a uno o varios sindicatos del Metro de Barcelona.

En la sentencia, el juez afirma que "la propia empresa demandada reconoce, según resalta el informe de Inspección de Trabajo, la presencia de amianto y materiales con amianto en las instalaciones de túneles de metro, motivo por el que, desde el año 1987, se lleva a cabo una gestión de la exposición de amianto".

TMB afirma que se recolocó a trabajadores afectados

Desde TMB han asegurado a este diario que la reubicacion de los empleados afectados por el amianto "ya se negoció con los representantes de los trabajadores" y que se ha recolocado a todos aquellos empleados afectados "en un puesto de trabajo donde hubiese exposición al amianto". Respecto a la reducción de jornada a los 58 años, TMB afirma que esta "va vinculada a la reubicacion".

TMB recuerda además que es un "referente en el proceso de eliminación de amianto".