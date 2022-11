Estas son las bases de un plan de medición eficaz para 2023, según Google

En un panorama publicitario complejo donde el comportamiento y las preferencias de los consumidores están en constante cambio, las empresas se enfrentan a momentos de incertidumbre. Por eso, muchas de ellas, ya están preparando ya sus planes para 2023 con un objetivo claro: mantenerse en una buena posición en el mercado. Desde Google, su directora de soluciones de medición globales, Karen Stocks, ha elaborado una lista de consejos para ayudar a las compañías a crear una buena infraestructura de medición que les permita alcanzar sus objetivos, tal y como ya realizó el pasado año. Entre sus recomendaciones para 2022, insistía en la necesidad de elaborar una buena infraestructura de etiquetado que ahora considera fundamental para todas las empresas, y también para Google.

En el listado de nuevos propósitos para 2023, la apuesta pasa porque las empresas protejan y refuercen sus estrategias de medición basándose en los datos propios y con estadísticas que provengan tanto de los canales online como offline. Y no se olvida de las aplicaciones móviles, muy útiles para construir relaciones significativas con los clientes. Como en 2022, la privacidad sigue siendo importante y, por eso, recomienda optimizar las campañas de publicidad aprovechando las ventajas de las últimas tecnologías de analítica web. Así lo hizo McDonald’s Hong Kong, un ejemplo de cómo lograr el equilibrio entre proteger la privacidad de los usuarios y conseguir un buen rendimiento de marketing. Si quieres conocer este caso y descubrir otras muchas sugerencias, no te pierdas este artículo publicado en la web Think with Google.

