El museo Reina Sofía refuerza su seguridad tras los ataques al museo del Prado: "No hay vuelta atrás"

El Museo Reina Sofía ha reforzado la seguridad de sus instalaciones, entre ellas la sala del "Guernica", que no tiene cristal de protección, tras el ataque que el pasado sábado sufrieron las dos majas de Goya en el Museo del Prado.

"No es la primera vez que la gente protesta delante de una obra", ha señalado este martes el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, que no ha querido dar detalles sobre las medidas adoptadas y que ha recordado que "el riesgo cero no existe".

Borja-Villel ha hecho estas declaraciones en Madrid, aunque ha tratado de hacer hincapié en que la seguridad en el museo es un tema que se revisa constantemente y "se va modificando" dependiendo de cada exposición y las circunstancias que la rodean.

Museo Reina Sofía 20M EP

Las exposiciones con menos afluencia y obras con menos valor tienen menos vigilancia, pero si hay obras en el suelo con las que el visitante pueda tropezar o se espera un grupo escolar, se incrementa.

El director del museo ha calificado como "un poco exagerado" la petición del PP de incrementar las penas para este tipo de ataques.

Preguntado por el proceso de descolonización que han asumido varios países europeos en sus museos, el responsable del centro de arte ha señalado que es algo que varios países europeos (como Bélgica o Francia) han emprendido y que deberían asumir técnicos e historiadores.

"No hay vuelta atrás -ha explicado-, hay países bastante adelantados (en esta materia)". El concepto "descolonización de los museos" es un concepto "mucho más complejo (que devolver obras)", ha dicho.

El Reina Sofía lo tiene presente desde hace años en su proyecto y lo aplica de manera transversal, no tanto en lo relativo a obras que devolver, que no tiene al ser un centro de arte contemporáneo, sino en su manera de concebir el discurso del museo. "Europa es una provincia del mundo que se cree universal y no lo es", ha dicho.