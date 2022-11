La romántica felicitación y el espectacular posado de Edurne y De Gea por el cumpleaños del jugador: "No he podido elegir mejor"

Después de 12 años de relación, y una hija en común, el amor entre Edurne y David de Gea se mantiene intacto y más fuerte que nunca. Eso se desprende de los mensajes que se dedican habitualmente en las redes sociales. Por ejemplo, el último, la felicitación de la artista a su chico por su 32 cumpleaños.

"Un añito más a tu lado, y sigo pensando que no he podido elegir mejor!! Feliz cumpleaños hombre de mi vida!! Te amo!! @d_degeaofficial !! 🥰❤️🎉", ha sido el romántico texto que ha escrito la cantante, junto a una foto de ambos a modo de posado no menos espectacular.

El futbolista del Manchester United ha respondido a su chica casi al instante: "Y lo guapa que eres", ha escrito De Gea con un emoji de corazones y junto a la imagen, que se ha llenado de felicitaciones de personas de su entorno como Santi Millán, Laura Caballero, Marisa Jara o Andrés Suárez.

Un día muy especial que llega en uno de los mejores momentos de la pareja, que se conoció en 2010, cuando ambos participaron en un evento solidario, y en ese mismo instante, sintieron un flechazo.

También con ciertas dudas sobre el futuro del meta, ya que, según Daily Mail, la continuidad de De Gea en el Manchester United no está todavía asegurada, porque, siempre según la misma información, el técnico, Erik ten Hag, podría estar planificando cambios en la plantilla para conseguir más títulos y eso afectaría al portero.