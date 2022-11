El príncipe Andrés lloró en su última reunión con el rey Carlos III: no volverá a sus funciones

El 2022 va a acabar para el príncipe Andrés con la misma mala noticia con la que lo empezó, si bien quien se la ha dado ahora no ha sido su madre, la recientemente fallecida reina Isabel II, sino su hermano, el rey Carlos III de Inglaterra: si a primeros de año era apartado de la vida pública, ahora su hermano mayor le ha reiterado que no insista, que no va a volver mientras él reine.

Han salido a la luz nuevos detalles sobre la reunión que mantuvo el nuevo monarca con el duque de York, donde este le expuso las razones por las que quería volver a ser útil a la familia real británica y a la corona, si bien las informaciones aseguran que acabó llorando porque el soberano no dio en ningún momento su brazo a torcer y cortó toda esperanza que le quedase a Andrés.

Carlos III le recordó a su hermano pequeño cómo la opinión pública no solo no ha olvidado sino que sigue muy presente tanto su asociación con Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell como la demanda que le interpuso en su contra Virginia Giuffre, acusándolo de haber abusado de ella cuando todavía era menor de edad.

Aunque el príncipe le recordó que eso se había resuelto, con el pago de 14 millones de euros, extrajudicialmente, el rey le hizo entender que aquello solo suponía una victoria para Giuffre: ella se llevó el dinero y el duque de York no ha pisado la cárcel, pero nada puede evitar que todo el mundo -los propios británicos así lo demuestran en sus encuestas- le considere un abusador sexual y que pase a la historia como tal.

La conversación, que tuvo lugar en la residencia del nuevo monarca en Birkhall, Escocia, ha sido descrita como "llena de emociones y muy tensa". Entre otras cosas se debía a que, al ser el favorito de su madre, Andrés le había planteado a la reina volver a ser parte de La Firma, algo que ella habría considerado para más adelante, creándole ilusiones, como al ir en público de su brazo en una misa de marzo en recuerdo del duque de Edimburgo.

Su hermano se ha mostrado, sin embargo, mucho más inflexible. Le reprobó incluso que lo intentara, y le instó a disfrutar de su enorme posición privilegiada, que mucho era para cómo podría haber acabado. Sus días representando a la Corona, mientras él esté en el poder, se han acabado.