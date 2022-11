El príncipe Harry tiene "cero arrepentimientos" con su biografía, un "catártico" viaje emocional

En apenas un par de meses (el próximo 10 de enero llega a las librerías de todo el mundo) se sabrán las consecuencias que tiene para la familia real británica las memorias que ha escrito el príncipe Harry, cuyo título original es Spare y que en España y Latinoamérica se ha bautizado como En la sombra. Unas consecuencias para las que el duque de Sussex está preparado porque no siente remordimiento alguno.

Como explican desde US Weekly, la intención del marido de Meghan Markle no ha sido hacer daño a la institución ni mucho menos dañar la ya de por sí maltrecha relación que guarda con algunos miembros de su familia, como su padre, el rey Carlos III, o su hermano, el príncipe Guillermo de Gales, sino acabar con cierto hermetismo y una forma de entender la realidad que tanto daño le hizo en su infancia y adolescencia.

"Harry ha estado trabajando con ahínco para lograr un cierto equilibrio que, con suerte, minimice cualquier destrozo que pueda causar su libro", ha asegurado una fuente, que añade que, por otro lado, el príncipe, de 38 años, ha intentado mantenerse "fiel a sus principios" y conseguir al mismo tiempo que sus editores estuviesen "contentos con él al mismo tiempo".

Asimismo, el informante asegura que escribir sus memorias ha sido todo un viaje emocional para Harry. "Un proceso muy duro, sí, porque ha sido tremendamente difícil para él contar ciertos eventos traumáticos de su infancia", ha puntualizado sin entrar en detalles, pero dejando claro que la muerte de Lady Di será uno de los puntos fuertes del relato.

"Sin embargo, al mismo tiempo, encontró catártico" ese viaje emocional, ha agregado la fuente, razón por la cual, explica, el príncipe tiene "cero arrepentimientos" por esta etapa de su vida. "Nunca sintió que tuviese prisa y terminó el manuscrito en sus propias condiciones", ha incidido la fuente.

El grupo editorial Penguin Random House, encargado de publicar la biografía, ya reveló que se trata de una "sincera y emocionalmente poderosa historia", algo a lo que se sumó el propio Harry: "Estoy escribiendo esto no como el príncipe que era cuando nací, sino como el hombre en el que me he convertido. Mi esperanza está en que al contar mi vida pueda demostrar que no importa de dónde vengamos, siempre vamos a tener más en común de lo que pensamos".