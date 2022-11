Fedea propone acabar con el descuento a las gasolinas y las rebajas fiscales a la energía para dar cheques directos a vulnerables

Fedea cree que el Gobierno debería reformular su plan de choque para combatir la inflación, especialmente las medidas desarrolladas en el plano energético. Así lo ha expresado Ángel de la Fuente, el presidente de este think tank cuyo patronato está formado por el Banco de España y algunas de las principales empresas que cotizan en el Ibex 35.

De la Fuente ha pedido en un encuentro con periodistas este martes que las ayudas que otorga el Gobierno para combatir la inflación sean "directas" y "selectivas" y ha llamado a evitar subvenciones generales al consumo de energía, como es el caso del descuento de 20 céntimos por litro a los combustibles y las rebajas fiscales a la luz y el gas.

"Se está gastando demasiado dinero en ayudas generales que están incentivando el consumo energético en un momento en el que necesitamos justamente lo contrario y que además están beneficiando a grupos que no lo necesitan", ha resumido el presidente de Fedea. No obstante, de la Fuente sí ve con buenos ojos que estas ayudas se mantengan, por ejemplo, en el caso de los transportistas, o de las empresas con fuerte consumo energético.

"Se está gastando demasiado dinero en ayudas generales que están incentivando el consumo energético en un momento en el que necesitamos justamente lo contrario"

Por esta razón, en Fedea piden al Gobierno, que en las próximas semanas deberá decidir qué medidas del plan de choque prorroga y cuáles no, que reconsidere sus planes. "La energía es cara por una razón y esto nos manda una señal de que tenemos que ahorrarla y buscar formas alternativas de producirla. Si tapamos esa señal de precios estamos dificultando el ajuste", resume de la Fuente.

La opinión de Fedea se alinea con la de organizaciones internacionales de peso como la OCDE o el FMI que ya han manifestado en anteriores ocasiones su oposición a que las medidas de apoyo sean generalizadas. El último organismo en pronunciarse en este sentido fue la Airef. El vigilante fiscal advirtió recientemente que el descuento a los combustibles, las rebajas fiscales al gas o la gratuidad del cercanías benefician más a las rentas más altas que las bajas.

Como alternativa, en Fedea estiman que con los 16.932 millones que costarán este año las medidas energéticas se podrían dar cheques directos de 1.900 euros mensuales a los casi nueve millones de hogares españoles con rentas netas mensuales de menos de 2.000 euros.

Críticas al impuesto a la banca

De la Fuente ha repasado también las novedades más destacadas del paquete fiscal del Gobierno de cara a los próximos dos años, entre ellas, los impuestos especiales a la banca y a las empresas energéticas o el tributo temporal de solidaridad a las grandes fortunas. Sobre las medidas del paquete fiscal, en Fedea creen que, aunque "la música suena bien", muchas de ellas son "muy discutibles", están "poco meditadas", son "técnica y legalmente problemáticas" y tienen "una fuerte carga ideológica y clara motivación electoral".

En lo tocante al impuesto especial a la banca y las grandes energéticas, de la Fuente cree que no está bien fundamentado. El presidente de Fedea rechaza que estos tributos se centren en los ingresos de las empresas y no en los beneficios excesivos, que es lo que se pretende combatir. Sostiene que gravar los ingresos y no los beneficios "sentaría un precedente muy peligroso que atenta contra la seguridad jurídica" y, además, desincentivaría la inversión en España. Por ello piden ajustar el diseño de estos tributos al reglamento europeo.

En Fedea tampoco gusta el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas (pensado para evitar que las comunidades autónomas bonifiquen al 100% el impuesto al patrimonio). Un tributo que, según su criterio, se crea "para imponer a ciertas comunidades las preferencias del Gobierno central". De la Fuente considera que este impuesto "podría ser inconstitucional por invasión de competencias" y que podría dar pie a una "guerra de guerrillas fiscal que no sería buena para nadie".

En cambio, sí se posicionan a favor de la rebaja en el IRPF a rentas bajas, aunque creen que había fórmulas mejores a la que ha empleado el Gobierno (ampliación de las reducciones por rendimientos del trabajo). De la Fuente ve con mejores ojos una rebaja de los tipos en los tramos más bajos, que podría compensarse elevando los tipos de los tramos más altos. De igual manera, se muestra partidario de deflactar este impuesto, algo que, sostiene, debería hacerse automáticamente. Sin embargo, se opone a recuperar la deducción por compra de vivienda en el IRPF, tal y como ha propuesto el PP, por el riesgo de que acabe inflando los precios de la vivienda. En todo caso, en Fedea advierten de que "no hay margen para bajadas generalizadas de impuestos" por la elevada deuda pública y reclaman "una reforma fiscal bien diseñada" y no "una serie de parches".

Finalmente, de la Fuente ha insistido también en la necesidad de alcanzar un pacto de rentas en el que también estén los pensionistas, pero que excluya a las pensiones mínimas. En este sentido, de la Fuente vería con buenos ojos que el acuerdo tomara como referencia el pacto entre el Gobierno y los funcionarios para subir los salarios privados. Este acuerdo garantiza una subida salarial del 3,5% en 2022, del 2,5% en 2023 (y un 1% adicional vinculado a variables) y del 1,5% en 2024 (con otro 0,5% extra ligado a variables). En este pacto de rentas, Fedea abre la puerta a que el salario mínimo suba algo más que la mayoría de los salarios, pero en todo caso "por debajo de la inflación".