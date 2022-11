"Su vida corre peligro", así describía hace unas semanas Joaquín Fernández, conocido como 'El Prestamista' por el programa de Cuatro Los Gipsy Kings, el estado de salud de su mujer, Loli, tras someterse a una operación de cirugía estética en Turquía.

Loli y su marido viajaron hasta ese país para que ella se sometiera a una liposucción y un estiramiento de la piel del abdomen, pero tras la intervención se produjo una complicación que hizo que la mujer comenzara a perder oxígeno en sangre y tuvieron que operarla de nuevo.

Se temió por su vida, pero este domingo reapareció en Fiesta prácticamente recuperada de este mal trago y ha confirmado que, efectivamente, estuvo a punto de morir: "Mi marido me dijo que los médicos le habían dicho que, si yo no volvía a respirar por mí misma, esa noche moriría", recordó Loli.

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz, tal y como confirmó ella, asegurando también que habló con Dios y que este intervino en su curación, ya que, al instante, la habitación se llenó de ángeles y comenzó a oler muy bien: "Era la presencia de Dios, yo sabía que él estaba ahí".

Así, contó, como por arte divino, sus brazos se unieron en oración y automáticamente sus pulmones comenzaron a respirar por sí solos: "No me pusieron ninguna medicación, solamente tenía suero, a mí me salvó el Señor", relató.

Por su parte, Emma García, impresionada con la historia de Loli, señaló: "Eso es una experiencia cercana a la muerte en toda regla".